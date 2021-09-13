الجهاد الإسلامي في ذكرى تحرير غزة: استُلهم من انتصار المقاومة اللبنانية عام 2000

أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي داوود أن ذكرى تحرير غزة هي ذكرى انتصار للشعب الفلسطيني وللأمة العربية والإسلامية جمعاء.

وفي تصريح لتابناك للأخبار على هامش إحياء ذكرى انسحاب قوات الإحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة قبل 16 عاما، قال شهاب إن "هذا الانتصار هو نتيجة تضحيات كبيرة قدمها الشعب الفلسطيني ونتيجة مقاومة شرسة وعمليات بطولية نفذتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وفي كل مكان".

وشدد على أن هذا اليوم هو يوم وطني ومناسبة كانت تستلهم مما حققته المقاومة اللبنانية من انتصار في العام 2000.

وفي مثل هذا الوقت من العام 2005، أنهت "إسرائيل" إخلاء مستوطناتها من قطاع غزة، في حدث تاريخي، فلم يسبق لها أن أخلت أرضا فلسطينية تستولي عليها منذ احتلالها فلسطين التاريخية عام 1948.