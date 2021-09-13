التحالف الدولي يؤكد تعرض قواته في مطار أربيل لهجوم بطائرات مسيرة

أكد المتحدث باسم التحالف الدولي واين ماروتو، استهداف قواته في مطار أربيل الدولي، عبر طائرتين بدون طيار.

موقع تابناك الإخباري_وأوضح في تصريحات له اليوم الأحد أن: "القوات تعرضت في أربيل للهجوم بواسطة طائرتين بدون طيار، وتم استخدام تدابير الحماية المضادة للقوة لهزيمة الطائرات بدون طيار"، وقال إنه "لا إصابات أو أضرار في الممتلكات".

وتعرضت القوات الأمريكية في مطار أربيل ليلة أمس السبت، الى هجوم بطائرات مسيرة، فيما لم ترد أنباء عن وقوع أضرار بشرية.

وسمع دوي انفجارات كبيرة قرب المطار اثناء الهجوم، كما أكد مسؤولون أمنيون في أربيل وقوع الهجوم وانتشار القوات الأمنية داخل المطار. وقامت القنصلية الأميركية في أربيل بإطلاق صفارات الانذار.

وأكد ممثل وزارة الداخلية والبيشمركة في غرفة العمليات المشتركة العراقية، عبدالخالق طلعت، أن "الهجوم استهدف القوات الأميركية داخل مطار أربيل، ولم يسفر الهجوم عن أية أضرار بشرية".