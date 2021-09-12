الجبهة الشعبية في ذكرى تحرير غزة: العدو الإسرائيلي لايزال يعيش مأساة الهزيمة

أكد القيادي فى الجبهة الشعبية جميل مزهر في ذكرى تحرير غزة أن كيان الاحتلال الإسرائيلي لايزال يعيش مأساة الهزيمة "وهو يعبر عن هذه الهزيمة المزيد من الضرب والقصف لقطاع غزة".

وأكد مزهر لتابناك أن "هذه السياسة لن تفت من عضد المقاومة .. التي أجبرت هذا العدو على الرحيل عن قطاع غزة قبل 16 عامh">

وأكد القيادي الفلسطيني أن المقاومة "لاتزال تتصدى لهذا العدو الإسرائيلي وبالتأكيد هو سيفشل كما فشل في كل المحطات ولا يمكن أن ينجح في تحقيق أي من أهدافه".

وفي مثل هذا الوقت من العام 2005، أنهت "إسرائيل" إخلاء مستوطناتها من قطاع غزة، في حدث تاريخي، فلم يسبق لها أن أخلت أرضا فلسطينية تستولي عليها منذ احتلالها فلسطين التاريخية عام 1948.