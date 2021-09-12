مواجهات واعتقالات في الضفة الغربية ووقفة دعم للأسرى في الناصرة

دارت مواجهات عدة بين قوات الإحتلال الإسرائيلي في أكتر من نقطة على امتداد الأراضي الفلسطينية.

موقع تابناك الإخباري_دارت مواجهات عدة بين قوات الإحتلال الإسرائيلي في أكتر من نقطة على امتداد الأراضي الفلسطينية. وأفادت مصادر فلسطينية بأن مجاهدين أطلقوا النار تجاه حاجز الجلمة في جنين وعلى قوات الاحتلال التي تطوق بلدة يعبد، خلال محاولة قصاصي الأثر، البحث عن الأسرى المتحررين.

وأعلنت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن "إحدى مجموعاتنا في جنين أطلقت النار صوب حاجز الجلمة بعد تجمع لعدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي".

وأصيب 8 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و15 بالاختناق بالغاز، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات مع الاحتلال على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.

وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن طواقم الاسعاف تعاملت مع 8 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و15 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على حاجز حوارة. كذلك دارت مواجهات على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

كما أصيب عشرات المواطنين، مساء اليوم السبت، بالاختناق بالغاز، خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل، كما اعتقل 4 شبان.

وقالت مصادر فلسطينية، إن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات الاختناق في مخيم العروب عقب مواجهات اندلعت على مدخل المخيم، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والغاز صوب المواطنين ومنازلهم. كما اعتقلت قوات الاحتلال خلال المواجهات سليم مازن جوابرة (19 عاما)، وكامل ابراهيم أبو هشهش (17 عاما)، ومحمد أحمد أبو طماعة (19 عاما)، واسلام بنات (18 عاما).

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، شابا من مدينة القدس. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب نور الشلبي (26 عاما) بعد مداهمة منزله في مدينة القدس. كما اندلعت مواجهات مساء اليوم في احياء العيسوية والطور شرق القدس المحتلة وأطلقت قوات الاحتلال الاعيرة المطاطية والاسفنجية تجاه المواطنين والقنابل السامة.

ونظم الفلسطينيون في الأراضي المحتلة عام 48، وقفة دعم واسناد مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي. ورفع المشاركون من الناصرة والبلدات العربية المجاورة، خلال الوقفة الأعلام الفلسطينية وهتفوا بالحرية للأسرى، كما رفعوا شعارات داعمة لنضال الأسرى في السجون.

وأشعل متظاهرون الإطارات على شارع وادي عارة وسط فلسطين المحتلة عام 48، خلال تظاهرة احتجاجية تضامنًا مع الأسرى.