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هجوم بطائرات مسيرة على موقع أمريكي قرب مطار أربيل

أعلن الجهاز الأمني لإقليم كردستان العراق، مساء أمس السبت، سقوط ثلاثة صواريخ على الأقل قرب مطار أربيل الدولي شمال العراق، والذي يستضيف قوات أميركية.
رمز الخبر: ۵۶۹۵۷
تأريخ النشر: 12 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وكانت معلومات أولية قد تحدثت عن هجوم قرب الموقع الأميركي ومطار أربيل بطائرات مسيرة مفخخة.

وقالت وحدة "مكافحة الإرهاب" في إقليم كردستان العراق، في بيان لها، إن "الهجوم على مطار أربيل الدولي نفّذ بطائرات مسيرة مسلّحة"، و"لم تلحق أي أضرار" بالمطار، حيث توجد قاعدة جوية لقوات التحالف الأمريكي، وفق ما قال مدير المطار أحمد هوشيار.

وتوقفت الرحلات الجوية من مطار أربيل على إثر الهجوم. ولم ترد تقارير حتى الآن عن حدوث أضرار أو سقوط ضحايا.

وتعرض المطار في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، لهجمات متكررة خلال العام الماضي، منها هجمات باستخدام طائرات مسيرة محملة بمتفجرات.

كما كانت قرية براغ، التي تبعد ثلاثة كيلومترات فقط عن موقع القنصلية الأميركية الجديد في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، قد تعرّضت في حزيران/ يونيو الماضي، إلى هجوم عن طريق طائرات مسيرة من نوع دورن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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