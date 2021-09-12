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كيم جونغ وزوجته يوجهان تحية إحترام لذكرى قادة البلاد السابقين

بث التلفزيون الكوري الشمالي أمس الجمعة تغطية خاصة لكيم جونغ أون وزوجته يقدمان احترامهما لزعماء البلاد السابقين بمناسبة يوم تأسيس كوريا الشمالية.
رمز الخبر: ۵۶۹۵۳
تأريخ النشر: 11 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وظهر كيم وهو يرحب بالآلاف من أفراد الجيش وطاقم الأمن العام الذين شاركوا في عرض عسكري أقيم عند منتصف الليل بمناسبة ذكرى تأسيس البلاد.

واتبعت التغطية الإعلامية الحكومية بهذه المناسبة الوطنية نسقًا مألوفًا لأنشطة كيم، لكن العرض الذي أقيم للاحتفال بالذكرى الـ 73 ليوم التأسيس في كوريا الشمالية كان غير معتاد.

وغالبا ما تحتفل بيونغ يانغ بالأحداث الكبيرة مثل هذه على فترات خمس سنوات، خاصة بالنسبة لأعياد ميلاد كبار القادة واحتفالات الذكرى السنوية للدولة.

ويوضح خبراء إن الحدث الخفيف يعكس التحديات القاسية التي تواجه كوريا الشمالية حيث يزداد توتر اقتصادها المتهالك والمُدار بشكل سيء بسبب استمرار العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة، كذلك إغلاق الحدود لفترة طويلة بسبب الوباء، إضافة إلى الفيضانات التي تسببت في نقص الغذاء في السنوات الأخيرة.

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