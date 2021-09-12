ناشطون في ملف اللاجئين يطلقون مبادرة "كوشان بلدي" بغزة

أطلق ناشطون في ملف اللاجئين مبادرة "كوشان بلدي" والتي تهدف إلى التأكيد على الحق الفلسطيني بالأرض ورفض كل إجراءات التزوير غير القانونية في أحياء القدس المحتلة.

موقع تابناك الإخباري_أطلق ناشطون في ملف اللاجئين مبادرة "كوشان بلدي" والتي تهدف إلى التأكيد على الحق الفلسطيني بالأرض ورفض كل إجراءات التزوير غير القانونية في أحياء القدس المحتلة، ودحض الرواية الإسرائيلية بوضع اليد وابتداع قوانين لمصادرة املاك اللاجئين الفلسطينيين في أشكال مختلفة.

وأوضح منسق المبادرة المستشار أكرم جودة أن هذه المبادرة خرجت بالجانب العملي للنور قبل شهر، من قبل نخبة رجال القانون ومحاضرين جامعيين وضباط متقاعدين من السلطة ومخاتير، مشيرا إلى أن المبادرة تعتمد على ركنين أساسيين معنوي وإجرائي قانوني.

وأوضح: "يأتى تحقيق الركن المعنوني من مبادرة كوشان بلدي من خلال ورشات العمل والتشبيك مع كل المؤسسات التي تُعنى بقضية اللاجئين سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي على قاعدة نحن أصحاب الحق الأصيل ومقولة من جاء أخيرا فليرحل أولا ".

وأكد أن أهمية هذه المبادرة تكمن بأن الحقوق لا تسقط بالتقادم "وسنزرع فكر يرفض مدعاة يرددها الاحتلال أن الكبار يموتون والصغار ينسون، لذلك فإن توجيهات عمل هذا الفريق تُأسس لزرع هذه القيمة في عقول الأجيال الجديدة والسير على درب من سبقوا في هذا الحقل".

من جهتها، قالت الناطقة الإعلامية باسم الفريق آسيا الكيلاني: "الركن الثاني من المبادرة هو الإجراء القانوني، وذلك خلال التشبيك والتواصل المستمر مع نقابة المحامين واتحاد المحامين العرب واصدقاء الشعب الفلسطيني من رجال القانون بالخارج لملاحقة المحتل بالمحاكم الدولية".

وأكدت الكيلاني أن هذا الفريق له باب أول وأساسي ينسق معه وهم أهل هذا الملف المتخصصين دائرة شؤون اللاجئين ولجانها الشعبية وان والباب مشرع للجميع حيث أن ملف اللاجئين يجمع و لا يفرق.



