النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۰مشاهدات
‍ پ

آية الله رئيسي: التعامل غير البناء للوكالة الدولية يعرقل مسار المفاوضات

ان الحظر خلف اثارا غير مرغوب فيها على العلاقات الاوروبية الايرانية؛ الامر الذي شكل احد اسباب تركيز الاتحاد على موضوع الاستقلال الستراتيجي.
رمز الخبر: ۵۶۸۸۸
تأريخ النشر: 09 September 2021

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله سيد ابراهيم رئيسي ان التعامل غير البناء للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يعرقل مسار المفاوضات.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي اجراه رئيس المجلس الاوروبي "شار ميشال"، يوم الاربعاء، مع آية الله رئيسي.

وصرح رئيس الجمهورية، ان "ايران ترغب في توسيع علاقاتها، وبمختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء.

واردف قائلا : ان استمرار وتداوم العلاقات الثنائية بين طهران والاتحاد الاوروبي وكافة الدول الاعضاء، يعتمد على رعاية الاحترام المتبادل، والتركيز على المشتركات والحؤول دون تاثير العناصر الخارجية في هذه الاواصر.

وتطرق اية الله رئيسي في هذا الاتصال، الى التطورات داخل افغانستان؛ مؤكدا على جميع الدول ببذل الجهود من اجل تشكيل حكومة قادرة على ارساء السلام والامن والهدوء والازدهار في هذا البلد؛ وان تحظى هذه الحكومة بثقة الشعب الافغاني.

واضاف : لقد اتضح اليوم واكثر من اي وقت مضى بان حضور الدول الاجنبية لاسيما امريكا في افغانستان، لم يصنع الامن ولم يخلف سوى الحروب ونزيف الدماء والدمار لهذا البلد.

وتابع رئيس الجمهورية : ان وجود القوات الامريكية الذي استغرق 20 عاما في افغانستان، اثبت بان حل قضايا هذا البلد لن يتحقق عبر الخيار العسكري وارسال الدبابات والمعدات العسكرية.

ومضى يقول : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستبذل قصارى جهدها لصون حقوق الشعب الافغاني المسلم.

كما اشار الى ظاهرة الارهاب، مصرحا : لقد شاهد العالم اجمع، بان ايران كانت الدولة الوحيدة التي تصدت لداعش في العراق وسوريا؛ مضيفا ان "الشهيد القائد سلماني" الذي يعد بطل مجابهة الارهاف في المنطقة والعالم، اغتيل بواسطة الحكومة الامريكية.

وتابع اية الله رئيسي : لقد كان المتوقع من الدول الاوروبية ان تتخذ موقفا عادلا من واقعة اغتيال الشهيد سليماني، وذلك في سياق ادانة الارهاب والدفاع عن بطل الحرب ضد ظاهرة الارهاب.

وتعليقا على تصريحات "ميشال"، حول "جهود الاتحاد الاوروبي المتعلقة بالاستقلال الستراتيجي فيما يخص علاقاته مع الولايات المتحدة"، قال رئيس الجمهورية : انا نتطلع الى نجاح اوروبا في مضيها على نهج الاستقلال الستراتيجي.

وعن موضوع احياء الاتفاق النووي، اكد على ان "الجمهورية الاسلامية الايرانية لم ولن تنتهك هذا الاتفاق اطلاقا، بل الامريكيون هم الذين انسحبوا من الاتفاق النووي وانتكهوا بنوده".

رئيسي، اشار في جانب اخر من محادثاته الهاتفية مع رئيس المجلس الاوروبي، الى تعاون الجمهورية الاسلامية الجاد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ مؤكدا ان مؤشر واضح على ارادة ايران في اضفاء الشفافية على نشاطاتها النووية.

واكد، انه "بطبيعة الحال اذا ما تم التعامل بنحو غير بناء في (اطار صلاحيات) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فان التوقع من ايران بان تتعامل بنحو بناء ليس منطقيا؛ مضافا الى ان هذا السلوك سيخل بمسار المفاوضات ايضا".

وصرح اية الله رئيسي : ان الجانب الاهم في هذا الامر، هو انه رغم ذهاب ادارة ترامب ومجيئ حكومة بايدن، لكنه لم يحدث على ارض الواقع اي تغيير في سياسات واشنطن حول طهران؛ بل وذات النهج أي الحظر والضغط على إيران لا يزال قائما.

من جانبه، نوه رئيس مجلس اوروبا في هذا الاتصال وفقا لارنا، الى "رغبة الاتحاد الاوروبي الجادة في توسيع علاقاته الثنائية وتطوير تعاونه الاقتصادي مع ايران".

وقال ميشال: ان الحظر خلف اثارا غير مرغوب فيها على العلاقات الاوروبية الايرانية؛ الامر الذي شكل احد اسباب تركيز الاتحاد على موضوع الاستقلال الستراتيجي.

وخلص الى القول: ان الاتحاد الاوروبي يرغب في ان يبقى شريكا صادقا لايران، كي نشهد مزيدا من الاستقرار داخل المنطقة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
توازن الردع السابعة... التداعيات الاستراتيجية لعمليات الجيش اليمني في السعودية
مدرب ايران: راض تماما عن اداء الفريق واستحقینا الفوز
ایران وترکیا تبحثان توطيد العلاقات الاقتصادية
"بحرينيّون ضدّ التطبيع" شعار قوى المعارضة للذكرى الأولى لاتفاق العار
زيادة في الصادرات بنسبة 48 بالمئة إلى دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)
رئيس وزراء ارمينيا: علاقاتنا مع ايران ودول الجوار تشكل احد المحاور الرئيسية لسياستنا الخارجية
المفاوضات لن تُفضي إلى نتائج مُرضية مع بقاء الحظر والممارسات الاميركية
طالبان: سنتيح مجالا للنساء في الحكومة بما يتوافق مع أحكام الشريعة
رئيس حكومة الاحتلال؛ فرار الاسرى قد يكون له تأثير على جبهات عدة ومستعدون لأي سيناريو
قائد البحرية الإيرانية: مدمرة سهند استطاعت العبور من ثلاثة محيطات بنجاحا کامل
غريب آبادي: لا غموض لدينا في تنفيذ التزاماتنا النووية الراهنة مع الوكالة الدولية
اميركا نفذت 1054 اختبارا نوويا من مجموع 2000 اختبار في العالم
بريطانيا تتجسس على الاتصالات اليمنية
بغداد تسعى الى زيادة عدد الزوار الايرانيين
الجهاد الاسلامي: ندعو جماهير الشعب الفلسطيني للنزول الى الشوارع ونقاط التماس وإشعال المواجهة
منسق حركة الجهاد الإسلامي في سوريا: المجاهدون المحررون يعرفون وجهتهم ولن يستطيع الاحتلال أن يجد لهم أثرا
الكتب المدرسية تدخل السوق السوداء في لبنان
المجلس الاعلى للثورة الثقافية يرصد التطورات الثقافية والعلمية في البلاد جيدا
مساعدة مالية من حزب الله لأهالي انفجار التليل في عكار
اللجنة الأولمبية الدولية: حرمان مصارع جزائري من اللعب 10 سنوات لرفضه مواجهة لاعب إسرائيلي
هبة الله آخوند زاده: الحكومة الجديدة ستعمل على تطبيق الشريعة في البلاد
في حادثة أشبه بأفلام هوليود.. ملعقة طعام تكسر هيبة الكيان المحتل وتعريه أمام العالم
الانتخابات ستكون مختلفة ومقاطعتها غير صحيح.. ونبذل جهودًا لعدم تزويرها
وزير النقل يختبر أول قطار في العالم يعمل بالهيدروجين
علامة سمارت للسيارات الكهربائية تكشف عن سيارتها الاختبارية الجديدة المسماة "كونسبت واحد"
ملايين الإثيوبيين على شفا المجاعة بسبب منع وصول المساعدات
من التحديات امام ثقافة السلام بث الكراهية والتخويف من الاسلام والاجانب
بايدن يوافق على تقديم مساعدات للجيش اللبناني بنحو 47 مليون دولار
تشييع مهيب لرئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى
قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين في مناطق متفرقة من القدس