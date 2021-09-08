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تسليم أسلحة وتسوية أوضاع عدد من المسلحين في درعا البلد

جرى اليوم الثلاثاء عملية تسليم أسلحة وتسوية أوضاع عدد من مسلحي درعا البلد، في مركز التسوية بحي الأربعين، في إطار الجهود المبذولة للدولة لترسيخ الأمن والاستقرار في محافظة درعا.
رمز الخبر: ۵۶۸۷۴
تأريخ النشر: 08 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وفتح مركز تسوية أوضاع في حي الأربعين في درعا البلد، حيث قام العشرات بتسوية أوضاعهم وتسليم الأسلحة التي كانت بحوزة بعضهم، تنفيذا لاتفاق التسوية، الذي طرحته الدولة في إطار جهود الحل السلمي، وإعادة الأمن الاستقرار الى جميع أرجاء محافظة درعا.

كما سيتم فتح عدة مراكز تسوية في حي درعا البلد وتسليم السلاح للجيش السوري، تمهيدا لانتشار وحدات من الجيش وعودة مؤسسات الدولة إلى جميع المناطق.

واستؤنفت الاثنين عمليات تسليم الأسلحة وتسوية أوضاع عشرات المسلحين من درعا البلد في إطار تنفيذ اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة وذلك بعدما كانت المجموعات الإرهابية في حي درعا البلد عطلت عدة مرات هذا الاتفاق القاضي بإخراج الإرهابيين منه وتسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين وتسليم السلاح وتثبيت نقاط للجيش وإعادة الخدمات ومؤسسات الدولة لتخديم أهالي الحي.

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تسليم أسلحة وتسوية أوضاع عدد من المسلحين في درعا البلد
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