بايدن يوافق على تقديم مساعدات للجيش اللبناني بنحو 47 مليون دولار

أقر الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الثلاثاء، إرسال مساعدات إلى الجيش اللبناني بقيمة تبلغ نحو 47 مليون دولار، وذلك على خلفية الأزمة الاقتصادية التي يعانيها لبنان.

موقع تابناك الإخباري_وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، فقد وقع بايدن على مذكرة جاء فيها "بموجب السلطة المخولة لي كرئيس بموجب دستور وقوانين الولايات المتحدة الأميركية .. أفوض وزير الخارجية .. لتوجيه سحب ما يصل إلى 25 مليون دولار من السلع والخدمات من مخزون وموارد أي وكالة تابعة لحكومة الولايات المتحدة لتقديم مساعدة فورية إلى القوات المسلحة اللبنانية".

وأضاف "كما أفوض وزير الخارجية .. لتوجيه سحب ما يصل إلى 22 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية من وزارة الدفاع لتقديم المساعدة الفورية للجيش اللبناني".