وزير الخارجية: نأمل في تشغيل مطار كابول واستقباله المسافرين خلال الأيام القليلة القادمة

قال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده تأمل في تشغيل مطار كابول واستقباله المسافرين خلال الأيام القليلة القادمة، لكنه أضاف أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد بشأن كيفية إدارة المطار.

موقع تابناك الإخباري_وقال محمد في مؤتمر مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين إنه بحث مع المسؤولين الأمريكيين عمليات الإجلاء الأخيرة من أفغانستان.

ووصل بلينكن إلى الدوحة مساء الإثنين وأجرى محادثات مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وخلال لقائه مع أمير قطر، شكر بلينكن مضيفه على "الدعم الاستثنائي الذي قدّمته قطر في تسهيل العبور الآمن لمواطني الولايات المتحدة وشركائنا وغيرهم من الأفغان المعرّضين للخطر" خلال عمليات الإجلاء التي نظّمها الجيش الأمريكي على عجل من مطار كابول وسادتها فوضى عارمة، حسب وزارة الخارجية الأمريكية.

وتؤدّي الإمارة الخليجيّة بفضل قربها من طالبان دوراً رئيساً في الأولويّة الحالية لواشنطن وعدد من الدول الغربية، والمتمثّلة في إخراج مواطنين لهذه الدول ما زالوا محاصرين في أفغانستان إلى جانب كثر من الأفغان الراغبين في المغادرة.