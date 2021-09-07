النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۶مشاهدات
‍ پ

النخالة: كتيبة جنين الملحمة اخترقت إجراءات الأمن وأهدت شعبنا عبوراً آمناً من الزنزانة للحرية

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، أن "كتيبة الحرية كتيبة جنين الملحمة اخترقت كل إجراءات الأمن الصهيوني، وأهدت شعبنا يوماً عزيزاً وعبوراً آمناً من الزنزانة إلى الحرية".
رمز الخبر: ۵۶۸۱۳
تأريخ النشر: 07 September 2021

موقع تابناك الإخباري_واعتبر النخالة في كلمة له تعقيبًا على عملية انتزاع الحرية في سجن جلبوع لست اسرى، اليوم الاثنين، أن هذا يومٌ للفرح كبير، مشيرًا إلى أنه يومٌ جديدٌ في جهاد الشعب الفلسطيني.

وقال: إنهم قامات حرية يأتون على قدر ويلوحون بالنصر القادم لشعبنا , ويطرقون أبواب الحرية ويكسرون بكل ما تعني الكلمة هيبه الأمن الصهيوني.

وأضاف: "ستة رجال من مقاتلينا الأبطال ينقلون المعركة بكل قوة واقتدار إلى قلب العدو ويخترقون كل اجراءته الأمنية وليس فقط كما يفعل مجاهدو غزه اليوم".

ودعا القائد النخالة، "أبناء شعبنا لحماية الأسرى الذين انتزعوا حريتهم فجر اليوم من زنازين الاحتلال وجلاديه".

وفيما يلي نص كلمة الأمين العام زياد النخالة كاملة:

"إنه يومٌ للفرح كبير, ويومٌ جديدٌ في جهاد الشعب الفلسطيني .

إنها كتيبة الحرية كتيبة جنين الملحمة , تخترق كل إجراءات الأمن الصهيوني, وتهدي لشعبنا يوماً عزيزاً وعبوراً آمناً من الزنزانة إلى الحرية .

إنهم قامات حرية يأتون على قدر ويلوحون بالنصر القادم لشعبنا , ويطرقون أبواب الحرية ويكسرون بكل ما تعني الكلمة هيبه الأمن الصهيوني .

سته رجال من مقاتلينا الأبطال ينقلون المعركة بكل قوة واقتدار إلى قلب العدو ويخترقون كل اجراءته الأمنية وليس فقط كما يفعل مجاهدو غزه اليوم .

اليوم على شعبنا الفلسطيني في الضفة الباسلة واجب الحفاظ على المجاهدين الشجعان الذين أهدوا لنا حريتهم وحرية أرواحنا.

ولا نريد أن يقال إن هناك من ساعد قوات الاحتلال في ملاحقتهم.

إن واجبنا اليوم يحتم علينا كشعب مقاوم ومجاهد، أن نحمي أبناءنا الذين انتزعوا حريتهم فجر اليوم من زنازين الاحتلال وجلاديه، هؤلاء أبناؤنا الذين تهل علينا اشراقتهم اليوم ونحن في وسط المعركة على البوابات الشرقية لقطاع غزة المقاوم.

إنها حكاية شعب لا ينكسر ولا يلين ويعرف ما يريد. فعندما تحضر همم الرجال يأتي النصر، وعندما تتقدم الإرادة يتراجع الإحباط.

هذه جنين الملحمة التي نعرفها وهذه الضفة الباسلة التي تحتضن أبناءها البواسل، هذه الضفة التي تتكامل مع غزة العنيدة.

فهذا يوم للشعب الفلسطيني كبير. إن عناصر القوة في الشعب الفلسطيني مستعصية على الإفناء، وحين ينهض الرجال يغيرون ويحدثون الفرق بين القتال وبين الاستسلام، فها هم رجال المقاومة مرة تلو الأخرى يرسمون ملامح مستقبلنا القادم. ها هم رجال الجهاد يعيدونها مرة أخرى، فما بين عام 1987 وعام 2021 زمن طويل, ولكنها الإرادة رغم ضيق الزنزانة، فكانت الرؤية أوسع والمجاهد هو الذي يتحرك أبعد من قيد اللحظة التي يريد العدو أن يحاصرنا بها .

وفي هذه اللحظات ليس في وسعي سوي أن أهنئ إخواني الذين انتزعوا حريتهم من العدو قائداً قائداً ,فهم يعلموننا أن كل شيء ممكن في حياتنا إذا ما امتلكنا الإرادة والصبر ، وأن هزيمة العدو هي أقرب من أي وقت مضي."


         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
نبذة عن الأسرى الفلسطينيين الذين فروا عبر نفق الحرية
الكاظمي يؤدي مراسم الزيارة لمقام الإمام علي بن أبي طالب (ع)
رابطة علماء اليمن تعزي برحيل المرجع الحكيم والشيخ قبلان
النيابة العامة تنفذ حكم الإعدام بحق قتلة الشاب عبدالله الأغبري بعد سنة على الجريمة
احتفالات في غزة بتحرر الأسرى من سجن جلبوع
جولة في أحد المراكز التابعة للجنة الوطنية لشؤون الأسرى بصنعاء
الجزائر..انتخابات محلية مبكرة ذات أهمية خاصة في مناطق القبائل
أسرى التحالف في صنعاء: قادتنا يرفضون اتصالاتنا بهم لصرف مرتبات لأسرنا
بينيت: الجيش الإسرائيلي بحالة استنفار قصوى بعد عملية "جلبوع"
البطش: أي اغتيال لأبطال عملية جلبوع سيدفع الاحتلال ثمنه غاليا
أوساط الإحتلال تقر بإخفاق أمن الكيان في سجن حلبوع
صدمة إسرائيلية من نجاح ستة أسرى فلسطينيين بالهروب من سجن جلبوع الأشد تحصينا
بلينكن يتوجه إلى قطر لبحث الجهود الأمريكية بشأن أفغانستان
إطلاق حملة دولية للإفراج عن الأسيرة اسراء الجعابيص
حزب الله: تحرر الأسرى الفلسطينيين الستة إنجاز نوعي يشكل صفعة للاحتلال وفشلا لأجهزته
إنفوغرافيك:تداعيات مبادرة كسر الحصار على لبنان
بالصورة:قاآني معزيا برحيل الحكيم
المالكي وبلاسخارت يبحثان ملف الانتخابات
مهرجان يحتفي بالزهور في ثاني أقدم مدينة ملاهي في العالم
السيد رئيسي خلال اتصال مع ماكرون: طهران ترغب في توسيع العلاقات مع فرنسا
وفود سياسية وشعبية تقدم العزاء برحيل الشيخ عبد الأمير قبلان
سيرة العلامة الراحل الشيخ عبد الأمير قبلان
السيد هاشم صفي الدين: إنجازات المقاومة أكبر من لبنان بكثير
زعيم العسكريين الانقلابيين في غينيا يعلن وقف العمل بالدستور
اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية يعزي برحيل الشيخ قبلان
هندسة الحشد الشعبي تواصل حملاتها الخدمية في ذي قار
الملك وولي العهد يلتقيان شيوخ ووجهاء وممثلي المجتمع المحلي في محافظة الكرك
أحمد مسعود يعلن استعداده للتفاوض حال أوقفت حركة طالبان القتال والحركة ترفض
سفير دمشق لدى أرمينيا: تفعيل الرحلات الجوية بين حلب ويريفان سيساهم في دعم الاقتصاد السوري
الاحتلال ينشر مشاهد أولية لفتحة النفق في سجن جلبوع التي تحرر منها الأسرى الستة