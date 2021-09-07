وزير الدفاع: وضع أفغانستان عسكرياً وجغرافياً مختلف تماماً عن العراق

أكد وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون، امس الأحد، أن وضع أفغانستان عسكرياً وجغرافياً مختلف تماماً عن العراق.

وذكر بيان لوزارة الدفاع، تلقتة "تابناك"أن "جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا، أقامت ندوة نقاشية تحت شعار (المستقبل هدفنا.. لتجنب المخاطر) حول الانسحاب الامريكي من افغانستان وتأثيره على المنطقة".

وأضاف البيان، أن "الندوة حضرها وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات والمفتش العسكري العام وعدد من كبار الضباط والمديرين في وزارة الدفاع".

واكمل: "تضمنت الندوة محاور عدة ناقشت التداعيات الجيوبوليتكية والخيارات المستقبلية من قبل أساتذة اختصاصيين في الجانب السياسي والعسكري".

وأكد وزير الدفاع خلال مداخلة له أن "وضع افغانستان عسكرياً وجغرافياً وحتى على مستوى العقيدة مختلف تماماً عن وضع العراق الذي حارب داعش بشبابه وإمكاناته وانتصر على كل أشكال الإرهاب"، وفق البيان.

واشار الوزير سعدون إلى "الدعم الجوي واللوجستي الذي رافق عمليات التحرير ولا تصح المقارنة لأن المعطيات والظروف مختلفة تماما".