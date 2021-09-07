حركة طالبان تعلن سيطرتها على بنجشير والمعارضة الأفغانية تنفي

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد اليوم الاثنين، إن الحركة "سيطرت بشكل كامل على إقليم بنجشير"، آخر منطقة في أفغانستان كانت تسيطر عليها المعارضة الأفغانية.

موقع تابناك الإخباري_وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي مقاتلو طالبان يقفون أمام بوابة مجمع حاكم إقليم بنجشير، كما أظهرت مشاهد رفع علم طالبان فوق مركز في ولاية بنجشير بعد سيطرة الحركة عليها.

من جهتها، نفت "جبهة المقاومة الوطنية" سيطرة طالبان على ولاية بنجشير بالكامل، مؤكدة أن "المعارك لا تزال مستمرة".

وقالت الجبهة على تويتر إنها تسيطر على "مواقع استراتيجية" في الوادي، مضيفةً أن "النضال ضد طالبان وشركائها سيستمرّ".

وكان زعيم المعارضة المسيطرة على ولاية بنجشير شمال أفغانستان أحمد مسعود، أعلن أمس ترحيبه باقتراح "مجلس العلماء" إجراءَ محادثات من أجل وقف القتال في ولاية بنجشير، مشترطاً "انسحاب طالبان من الولاية" لإنهاء المعارك.

وحذّرَ رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، أمس، من احتمال اندلاع "حرب أهلية واسعة" في أفغانستان، من شأنها أن تُفضي إلى "إعادة تشكُّل تنظيمي القاعدة وداعش أو مجموعات إرهابية أخرى"، مشكّكاً في "قدرة حركة طالبان على ترسيخ سلطتها مع تحوُّلها من قوة تخوض حرب عصابات إلى حكومة"، وَفق تعبيرِه.