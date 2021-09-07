النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۸۳مشاهدات
‍ پ

الرئيس الأسد لوفد لبناني برئاسة أرسلان: سوريا ستبقى مع الشعب اللبناني

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن العلاقات بين سوريا ولبنان يجب"ألاّ تتأثّر بالمتغيرات والظروف، بل يجب العمل على تمتينها"، مشدّداً على أن بلاده "ستبقى مع الشعب اللبناني وتدعمه في مختلف الصُّعُد".
رمز الخبر: ۵۶۷۶۳
تأريخ النشر: 06 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وخلال استقباله أمس الاحد، وفدًا لبنانيًا برئاسة رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، ويضم رجال دين ووجهاء من طائفة المسلمين الموحِّدين الدروز وشخصيات سياسية وحزبية، وفعاليات اقتصادية واجتماعية لبنانية، اعتبر الأسد أن أعضاء هذا الوفد "يمثّلون وجه لبنان الحقيقي، ويعبّرون عن أغلبية اللبنانيين الذين يؤمنون بضرورة العلاقة بسوريا وأهميتها، وكانوا أوفياء لها، ووقفوا معها خلال سنوات الحرب".

وأشار الرئيس السوري إلى أن "القيادات التي تمتلك الرؤية الصحيحة والواضحة هي التي تستطيع، عبر العلاقة المتبادلة بالناس، أن توصلهم إلى الهدف الصحيح، في ظل ما تتعرّض له المنطقة من محاولات تفكيك للبنى الاجتماعية والوطنية"، لافتاً إلى أن المعركة التي يجب أن تخوضها القيادات "هي معركة حماية العقول مما يستهدفها".

بدوره، أكد أرسلان أن دمشق "أعطت العالم درساً في عدم الخضوعِ أمام الاستكبار الاستعماري العالمي وعدوانيته"، معتبراً أن "معاناة اللبنانيين والسوريين هي من صنع الاستعمار الجديد".

وشدّد على أن "كل من يعادي سوريا يعادي لبنان"، مشيراً إلى أنه "ما من وطني يقبل القطيعة بين لبنان وسوريا، لأنها تشكّل طعناً للبنان في الصميم، وتآمراً على سوريا".

من جهته، قال شيخ عقل طائفة المسلمين الموحِّدين الدروز في لبنان، الشيخ نصر الدين الغريب، إن الوفد "جاء إلى سوريا لتهنئتها، قيادةً وشعباً، بما تحقّقه من انتصارات على الإرهاب على الرغم من الدعم الكبير المقدَّم إلى الجماعات الإرهابية".

وأشار إلى أن "دمشق لم تخضع يوماً للإرهاب ولا للاحتلال"، موضحاً أن "طائفة المسلمين الموحِّدين ستبقى وفية لسوريا وشعبها".

من ناحيته، شدّد رئيس حزب التوحيد العربي، وئام وهاب، على أهمية دور سوريا ومكانتها في المنطقة، مضيفاً أن العرب "لن يجدوا مكاناً لهم بين القوى الإقليمية إلاّ من خلال العودة إلى سوريا".

وأعرب أعضاء الوفد عن شكرهم سوريا "بسبب وقوفها إلى جانب لبنان في أحلك الظروف"، مشيرين إلى أن "العلاقة بسوريا هي علاقة وجودية تاريخية وجغرافية، ولن يتمكن البعض، من أصحاب الرهانات الخارجية الخاسرة، على أن يشوّهوا تاريخها".


         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
نبذة عن الأسرى الفلسطينيين الذين فروا عبر نفق الحرية
الكاظمي يؤدي مراسم الزيارة لمقام الإمام علي بن أبي طالب (ع)
رابطة علماء اليمن تعزي برحيل المرجع الحكيم والشيخ قبلان
النيابة العامة تنفذ حكم الإعدام بحق قتلة الشاب عبدالله الأغبري بعد سنة على الجريمة
احتفالات في غزة بتحرر الأسرى من سجن جلبوع
جولة في أحد المراكز التابعة للجنة الوطنية لشؤون الأسرى بصنعاء
الجزائر..انتخابات محلية مبكرة ذات أهمية خاصة في مناطق القبائل
أسرى التحالف في صنعاء: قادتنا يرفضون اتصالاتنا بهم لصرف مرتبات لأسرنا
بينيت: الجيش الإسرائيلي بحالة استنفار قصوى بعد عملية "جلبوع"
البطش: أي اغتيال لأبطال عملية جلبوع سيدفع الاحتلال ثمنه غاليا
أوساط الإحتلال تقر بإخفاق أمن الكيان في سجن حلبوع
صدمة إسرائيلية من نجاح ستة أسرى فلسطينيين بالهروب من سجن جلبوع الأشد تحصينا
بلينكن يتوجه إلى قطر لبحث الجهود الأمريكية بشأن أفغانستان
إطلاق حملة دولية للإفراج عن الأسيرة اسراء الجعابيص
حزب الله: تحرر الأسرى الفلسطينيين الستة إنجاز نوعي يشكل صفعة للاحتلال وفشلا لأجهزته
إنفوغرافيك:تداعيات مبادرة كسر الحصار على لبنان
بالصورة:قاآني معزيا برحيل الحكيم
المالكي وبلاسخارت يبحثان ملف الانتخابات
مهرجان يحتفي بالزهور في ثاني أقدم مدينة ملاهي في العالم
السيد رئيسي خلال اتصال مع ماكرون: طهران ترغب في توسيع العلاقات مع فرنسا
وفود سياسية وشعبية تقدم العزاء برحيل الشيخ عبد الأمير قبلان
سيرة العلامة الراحل الشيخ عبد الأمير قبلان
السيد هاشم صفي الدين: إنجازات المقاومة أكبر من لبنان بكثير
زعيم العسكريين الانقلابيين في غينيا يعلن وقف العمل بالدستور
اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية يعزي برحيل الشيخ قبلان
هندسة الحشد الشعبي تواصل حملاتها الخدمية في ذي قار
الملك وولي العهد يلتقيان شيوخ ووجهاء وممثلي المجتمع المحلي في محافظة الكرك
أحمد مسعود يعلن استعداده للتفاوض حال أوقفت حركة طالبان القتال والحركة ترفض
سفير دمشق لدى أرمينيا: تفعيل الرحلات الجوية بين حلب ويريفان سيساهم في دعم الاقتصاد السوري
الاحتلال ينشر مشاهد أولية لفتحة النفق في سجن جلبوع التي تحرر منها الأسرى الستة