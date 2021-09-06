النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۹مشاهدات
‍ پ

أحمد مسعود يعلن استعداده للتفاوض حال أوقفت حركة طالبان القتال والحركة ترفض

أعلن زعيم المعارضة المسيطرة على ولاية بنجشير شمال أفغانستان أحمد مسعود، استعداده للتفاوض مع حركة طالبان في حال أوقفت القتال وسحبت قواتها من بنجشير ومنطقة أندراب.
رمز الخبر: ۵۶۷۵۵
تأريخ النشر: 06 September 2021

موقع تابناك الإخباري_أعلن زعيم المعارضة المسيطرة على ولاية بنجشير شمال أفغانستان أحمد مسعود، استعداده للتفاوض مع حركة طالبان في حال أوقفت القتال وسحبت قواتها من بنجشير ومنطقة أندراب.

وقال مسعود في بيان عبر حسابه على "فيسبوك"، الأحد، إن "جبهة المقاومة الوطنية" التي يقودها تؤيد الحل السلمي ومستعدة لوقف القتال بشكل فوري للوصول إلى السلام الدائم في حال أوقفت طالبان هجماتها وعملياتها العسكرية في بنجشير وأندراب.

وأعرب عن أمله في استمرار المفاوضات بمشاركة جميع الأطراف في لقاء موسع مع العلماء والإصلاحيين.

وذكر مسعود أن غالبية الشعب الأفغاني مسلمون، وأن قتال طالبان في بنجشير وأقضيتها ليس له معنى ديني أو إنساني.

وبنجشير، هي مسقط رأس أحمد شاه مسعود، أحد أهم قادة المقاومة ضد الاحتلال السوفيتي في أفغانستان بين 1979 و1989، وقتل قبل يومين من تفجيرات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

من جهته، أعلن المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان بعد تصريحات مسعود أنه لم يبق ما نتفاوض عليه مع أحمد مسعود بعد رفضه عرضنا للسلام.

وبعد سيطرة طالبان على أفغانستان، أعلن أحمد مسعود، نجل أحمد شاه مسعود، مواصلة القتال ضدها، واتخاذه خطوات عملية بهذا الصدد، وحشد مجموعات مختلفة تحت راية "الجبهة الموحدة" التي يُطلق عليها أيضا "تحالف الشمال".

وانضم إلى أحمد مسعود، أمر الله صالح نائب الرئيس الأفغاني السابق، الذي يعتبر نفسه الرئيس الشرعي لأفغانستان، بعد فرار الرئيس أشرف غني، كما انضم إليه آلاف الجنود من الجيش الأفغاني، الذي انهار بعد انسحاب القوات الأمريكية وسقوط كابول بيد طالبان.

وسيطرت طالبان على أفغانستان، خلال 10 أيام، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتمل نهاية أغسطس/ آب الماضي، فيما لم تتمكن بعد من السيطرة على بنجشير.


         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مهرجان يحتفي بالزهور في ثاني أقدم مدينة ملاهي في العالم
المالكي وبلاسخارت يبحثان ملف الانتخابات
أحمد مسعود يعلن استعداده للتفاوض حال أوقفت حركة طالبان القتال والحركة ترفض
سفير دمشق لدى أرمينيا: تفعيل الرحلات الجوية بين حلب ويريفان سيساهم في دعم الاقتصاد السوري
سيرة العلامة الراحل الشيخ عبد الأمير قبلان
وفود سياسية وشعبية تقدم العزاء برحيل الشيخ عبد الأمير قبلان
زعيم العسكريين الانقلابيين في غينيا يعلن وقف العمل بالدستور
اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية يعزي برحيل الشيخ قبلان
هندسة الحشد الشعبي تواصل حملاتها الخدمية في ذي قار
السيد هاشم صفي الدين: إنجازات المقاومة أكبر من لبنان بكثير
السيد رئيسي خلال اتصال مع ماكرون: طهران ترغب في توسيع العلاقات مع فرنسا
اعتقال رئيس غينيا بعد انقلاب عسكري
عبد اللهيان: الشعب الأفغاني يتعين عليه تقرير مستقبل بلاده
الصحة اللبنانية:864 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة خلال 24ساعة
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الاقصى وحماس تدعو للنفير والتصدي للإعتداءات
قاليباف: الاعتماد على أمريكا لتحقيق التقدم والأمن خطأ استراتيجي
حركة طالبان تقر بتباطؤ تقدمها في بنجشير والمقاومة تتحدث عن قتلها مئات من عناصر الحركة
الحشد الشعبي يفشل هجوماً لمسلحي داعش شرق صلاح الدين
وفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان
تظاهرة رافضة لزيارة الوفد الأمريكي إلى تونس
تشييع مهيب للمرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم في مدينة النجف
تأملات في انتصار طالبان وانسحاب الأمريكان
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ينعي رئيسه.. ويعلن عن مواعيد التشييع وتقبل التعازي
زعيم حزب الجماعة الإسلامية يدعو طالبان الى التوقف عن مهاجمة بنجشير
وزير الموارد المائية العراقي يجري مباحثات مع مسؤولين أتراك في أفيون قره حصار حول المصادر المائية
الرئيس بري ينعى رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الشيخ عبد الأمير قبلان
الرياض تعلن تعرض المنطقة الشرقية لهجوم بالستي
الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة ينعى الشيخ قبلان: أدى دورا هاما في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي ومفاعليه
الرئيس الأسد يستقبل وفدا لبنانيا برئاسة طلال أرسلان
رئيس الاحتلال الإسرائيلي اجتمع سراً مع الملك الأردني الأسبوع الماضي