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افتتاح مهرجان "أيام العنب" في جنين بالضفة الغربية للسنة الخامسة على التوالي

انطلقت فعاليات مهرجان "أيام العنب" التسويقية في جنين، بمشاركة وزير الزراعة رياض العطاري، ومحافظ جنين أكرم الرجوب، وممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية والجمعيات العاملة في القطاع الزراعي، وبتنظيم من حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وعدد من المسؤولين وذوي الاختصاص.
رمز الخبر: ۵۶۷۳۹
تأريخ النشر: 05 September 2021

موقع تابناك الإخباري_ويأتي هذا النشاط السنوي للمرة الخامسة على التوالي، برعاية من وزارة الزراعة وتنظيم وتمويل من الغرفة التجارية الصناعية، وتجمع مزارعي العنب في محافظة جنين.

وبدوره، ثمن محافظ جنين أكرم الرجوب جهود وزير الزراعة والغرفة التجارية وتجمع مزارعي العنب في المحافظة، مؤكدا دعم المحافظة لكل الجهود الرامية لتعزيز صمود المزارعين، وتحسين معيشتهم.

وأشار إلى أن افتتاح المهرجان هو بمثابة رسالة لدعم المزارع الفلسطيني، والمنتج الزراعي في جنين والوطن، بالشراكة مع المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص.

وأضاف الرجوب، "سنقدم الإمكانيات المتاحة كافة لدعم القطاع الزراعي والنهوض به، وتعزيز صمود المزارعين".

ومن جهته، ثمّن العطاري جهود المحافظة المميزة، وكذلك الغرفة التجارية في دعمها للقطاع الزراعي والمزارعين، وبجهود تجمع مزارعي العنب في إقامة الأيام التسويقية، لما لها من دور في التعريف بالمنتج من جهة، ومساعدة المزارعين بالتسويق.

وأشار العطاري إلى توقيع عمل الشركة الفلسطينية الاردنية للتسويق، والتي سيكون لها دور كبير في تسويق المنتج الفلسطيني لكل دول العالم، معلنا إطلاق مشاريع زراعية واقتصادية الشهر المقبل في جنين، وذلك بقرار من مجلس الوزراء، لما لها من خصوصية وأهمية لدعم القطاعين الزراعي والاقتصادي.

وافتتح داخل المهرجان الذي سيستمر على مدار ثلاثة أيام زاوية خاصة للمأكولات التراثية الشعبية من أعمال الجمعيات النسوية.


         

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