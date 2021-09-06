الجزائر..انطلاق أكبر عملية تلقيح ضد كورونا بهدف تطعيم 70% من المواطنين

انطلقت أمس السبت بالجزائر أكبر عملية تلقيح ضد فيروس كورونا تشمل كل محافظات البلاد بهدف بلوغ تلقيح أكثر من 70 بالمئة من المواطنين لتحقيق المناعة الجماعية والعودة إلى الحياة العادية في أقرب وقت.

موقع تابناك الإخباري_وكانت الجزائر قد اقتنت إلى غاية نهاية الشهر الماضي أكثر من 9 ملايين جرعة، وكشف السفير الصيني بالجزائر عن اتفاق الجزائر مع مخابر صينية لتزويدها بـ15 مليون جرعة لقاح، في انتظار دخول مصنع إنتاج اللقاح الصيني حيز الخدمة.

وأجلت السلطات الدخول المدرسي إلى 21 من الشهر الجاري بعدما كان مقررا يوم 7 أيلول/سبتمبر، بسبب الارتفاع الكبير المسجل في أعداد المصابين بفيروس كورونا وكذا عدد الوفيات بسبب الموجة الثالثة، حيث تجاوز عدد الإصابات الألفي إصابة يوميا، غير أن الإصابات تراجعت إلى ما دون 500 إصابة يوميا خلال الأيام الماضية.

وحسب الأرقام التي قدمتها وزارة الصحة يوم أمس الجمعة فقد بلغ عدد الحالات المؤكدة 197.308 إصابة بفيروس كورونا و5.373 حالة وفاة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 134.390.

وتشدد السلطات على ضرورة إنجاح عملية التلقيح لتفادي تكرار أي سيناريو آخر خاصة مع ظهور المتحور الجديد، ما يرفع من المخاوف بخصوص ظهور موجة رابعة قائمة.



