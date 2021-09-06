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البطش: الشباب الثائر سيواصل المقاومة حتى استجابة الاحتلال لمطالب شعبنا

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، إن الشباب الثائر في قطاع غزة وفي كافة مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة، سيواصلون كافة أشكال المقاومة الشعبية حتى يستجيب الاحتلال لمطالب الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إنهاء الحصار.
رمز الخبر: ۵۶۷۱۲
تأريخ النشر: 05 September 2021

موقع تابناك الإخباري_ودعا البطش خلال كلمة له في حفل تأبين الراحل أحمد جبريل بمدينة غزة، اليوم الأحد، جماهير الأمة العربية للتحرك لحماية المقدسات ودعم صمود المرابطين بالقدس.

وأكد على استمرار فعاليات المقاومة الشعبية في بيتا بنابلس وفي الشيخ جراح وفي جبل أبو صبيح وباقي مدن الضفة العزيزة، "كي نحمي القرى والمدن من خفافيش الليل وزعران المستوطنين".

وأضاف القيادي البطش "سيواصل شبابنا الثائر في قطاع غزة فعالياته بكل أشكال المقاومة الشعبية مستندا إلى مقاومة تملك السلاح والقرار، وستواصل دورها وفعلها حتى يستجيب الاحتلال لمطالب شعبنا في إنهاء الحصار والإغلاق بالكامل وليس العودة فقط الى ما قبل 11 مايو".

وأوضح أن سلسلة من الفعاليات الوطنية ذات الطابع الشعبي، ستبدأ بين جموع اللاجئين لإسقاط اتفاق "الإطار" الظالم بين الإدارة الامريكية ووكالة الغوث الدولية "أونروا".

وأكد عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي ضرورة استعادة الوحدة الوطنية، لأهميتها في تحقيق الانتصار على الاحتلال.

وطالب القيادي البطش جماهير الأمة العربية الإسلامية بالضغط لحماية المقدسات في مدينة القدس، ودعم صمود المرابطين، وتعزيز صمود أهل الضفة المحتلة.

ودعا الأمة إلى فك الحصار عن قطاع غزة، ومده بأسباب الصمود والمنعة، "فالاستثمار الاستراتيجي والحقيقي هو بإسناد أهلنا في فلسطين ليواصلوا دورهم في قتال الاحتلال الإسرائيلي".

 

         

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