وفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان

أعلن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، مساء يوم السبت، عن وفاة رئيس المجلس الشيخ عبد الأمير قبلان، ذلك بعدما ساءت حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة.

موقع تابناك الإخباري_وقال المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان في بيان، "بمزيد من الاسى والتسليم بقضاء الله تعالى وقدره ننعي إليكم سماحة الإمام الشيخ عبدالامير قبلان، رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى".

ونشر عدد من أفراد عائلة الشيخ قبلان عبر مواقع التواصل خبر وفاته قبل صدور الاعلان الرسمي عن الوفاة من قبل المجلس الشيعي الأعلى.

وساءت حال الشيخ قبلان الصحية في الفترة الماضية، ما استدعى دخوله مراراً الى المستشفى وقد غاب عن الأضواء في السنوات الأخيرة بسبب حالته الصحية.

من هو الشيخ عبد الأمير قبلان؟

ولد عام 1936 م في بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، إحدى قرى جبل عامل التي تميزت بحوزاتها الدينية ونبوغ علمائها.

اصطحبه والده إلى النجف في العراق والتحق في حوزتها وتابع دراسة المقدمات من نحو وصرف ومنطق وعقائد.

عاد الشيخ عبد الأمير قبلان الى لبنان بعد أن طالبه المرجع السيد محسن الحكيم بذلك، وكان ذلك في عام 1963، حيث ذهب الى بلدة برج البراجنة وباشر مهامه في التبليغ.

أسند إليه منصب المفتي الجعفري الممتاز في العام 1974، حين كان رفيقاً لمسيرة الامام السيد موسى الصدر.

وفي العام 1994، انتخب الشيخ محمد مهدي شمس الدين رئيساً للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى كما انتخب الشيخ قبلان بالإجماع نائباً للرئيس.

وفي العام 2017 عقد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى اجتماعاً استثنائيا بهيئتيه الشرعية والتنفيذية بناء على دعوة الشيخ عبد الامير قبلان لملء الشواغر في الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى بعد صدور القانون رقم 3 النافذ حكماً بتاريخ 28/2/2017 ولإجراء عملية انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، وتم تعيين الشيخ قبلان رئيساً للمجلس الإسلامي الشيعي الاعلى بإجماع الناخبين.