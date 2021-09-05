اللواء سلامي: مواجهة الاعداء بحاجة الى اليقظة والبصيرة

قال القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي ان الاعداء لم يتركوا أي وسيلة أو حيلة الاَ واستخدموها للضغط على الشعب الايراني، مؤكدا ضرورة التحلي باليقظة والبصيرة لمواجهة الاعداء.

موقع تابناك الإخباري_جاء ذلك لدى زيارة اللواء سلامي اليوم السبت لوزارة الدفاع ولقائه بالوزير الجديد محمد رضا آشتياني، حيث اعرب خلال اللقاء عن ارتياحه لاختيار اشتياني لمنصب وزارة الدفاع.

وأكد سلامي على مواصلة القوات المسلحة لجهودها الكبيرة في مجال انتاج القوة والارتقاء بالبنية الدفاعية للبلاد، مشيرًا إلى أن أعداء الثورة الاسلامية لم يألوا جهدا في استخدام كل الوسائل للضغط على الشعب الايراني ونظامه الاسلامي، ورغم فشله طوال اربعة عقود الا ان العدو يصر على مواقفه الحاقدة، وبالتالي لابد من التحلي باليقظة والبصيرة لمواجهة هذا العدو.

بدوره، أكد وزير الدفاع على ان وزارته ستبذل قصارى جهودها في جميع المجالات لدعم واسناد القوات المسلحة وتلبية جميع احتياجاتها في مجال المنظومات والتجهيزات المتطورة، خاصة قوات حرس الثورة الاسلامية.

وأضاف اشتياني ان قطاع الصناعات الدفاعية بامكانه توجيه الرد الجاد والهادف للاعداء، مشيدا بتوجيهات وتدابير قائد الثورة الاسلامية للارتقاء بمستوى قدرة الردع.