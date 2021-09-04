الوضع في بنجشير معقد وواجهنا توغلاً لطالبان والقاعدة المدعومين من باكستان

وجّه النائب السابق لرئيس أفغانستان، أمر الله صالح، الذي أعلن نفسه القائم بأعمال رئيس أفغانستان بعد سيطرة طالبان على كابول، اتهامات لباكستان بدعم طالبان في منطقة بنجشير.

موقع تابناك الإخباري_وقال صالح في كلمة مصورة نفى فيها هروبه من بنجشير، إن "الوضع معقد، فقد واجهنا توغلًا لطالبان وحلفائها من تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية المحلية التي تدعمها باكستان كالعادة".

وأضاف: "نحن نستمر بالمقاومة ولا نعتزم الاستسلام".

وشنّت حركة طالبان هجومًا على منطقة بنجشير شمال شرقي أفغانستان، حيث معقل قوات "جبهة المقاومة الوطنية" المناهضة لطالبان بقيادة أحمد مسعود.

وتضاربت الأنباء حول سيطرة طالبان على بنجشير، حيث أعلنت الحركة عن سيطرتها عليها، بينما قال أمر الله صالح ومصادر تابعة لـ "المقاومة" إن المواجهات مستمرة.