النص الأصلي
صفحه نخست » الثقافة
۲۷مشاهدات
‍ پ

وزير الخارجية يعزّي برحيل المرجع العراقي السيد محمد سعيد الحكيم

عزّى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان برحيل المرجع العراقي السيد محمد سعيد الحكيم، أحد مراجع الدين الكبار في مدينة النجف.
رمز الخبر: ۵۶۶۵۷
تأريخ النشر: 04 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وجاء في برقية وجهها أمير عبداللهيان بالمناسبة: تلقينا ببالغ الاسى والاسف نبأ وفاة المرجع الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم.

واضاف: لقد مضى العمر الزاخر بالعطاء والبركة لهذا العالم الجليل والفقيه المجاهد في الدفاع عن الدين والمذهب ونشر الافكار الاصيلة لمذهب التشيع والمناداة بالحق ومقارعة ظلم ودكتاتورية نظام البعث. هذا الفقيه الحكيم ترك بجهوده العلمية وجهاده العملي تراثا ورصيدا قيما للعالم الاسلامي.

وتابع قائلاً: إنني أتقدم بالتعزية والمواساة، بهذه الخسارة الكبيرة والمحزنة، لعالم الاسلام والتشيع، وسماحة قائد الثورة الاسلامية، والمراجع العظام، وعلماء الاسلام، والحوزات العلمية خاصة الحوزة العلمية المباركة في النجف الاشرف، ومقلدي هذا الفقيه الجليل واسرة الحكيم الكبيرة وكذلك للحكومة والشعب العراقي، سائلا الباري تعالى بان يتغمد الفقيه الفقيد بالغفران والرحمة الواسعة ولذويه خاصة اهل بيته المعززين جميل الصبر والسلوان والاجر الجزيل.

يذكر أن السيد محمد سعيد الحكيم، احد مراجع الدين الاربعة الكبار في النجف الاشرف، وافته المنية يوم امس الجمعة عن عمر يناهز 87 عامًا في احد مستشفيات النجف.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الحداد العام في البلاد اليوم السبت لمناسبة رحيل آية الله السيد محمد سعيد الحكيم.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مدير مركز تبيان الافغاني:أمريكا تركت لأفغانستان آلاف المشاكل وحضور قوي لطالبان
الوضع في بنجشير معقد وواجهنا توغلاً لطالبان والقاعدة المدعومين من باكستان
السيد السيستاني يعزي برحيل المرجع الحكيم: خسرت الحوزة العلمية في النجف أحد أعلامها البارزين
وصول جثمان السيد الحكيم إلى كربلاء تمهيدًا لبدء مراسم التشييع
الاتحاد الأوروبي يقرر العودة إلى كابول ويعرض شروطه لإقامة علاقات مع نظام طالبان في المستقبل
بلينكن: نحن على اتصال مستمر بالأمريكيين الموجودين في أفغانستان ويرغبون في مغادرة البلاد
وزير الخارجية يعزّي برحيل المرجع العراقي السيد محمد سعيد الحكيم
نقل جثمان المرجع السيد الحكيم من مدينة النجف الى كربلاء تمهيدًا لبدء مراسم التشييع
مفوضية اللاجئين تحذر من أزمة إنسانية "كبرى" تلوح في أفق أفغانستان
بايدن يزور لويزيانا لمعاينة أضرار الإعصار "أيدا"
تظاهرة نسائية أمام القصر الرئاسي في كابول لمطالبة طالبان باحترام حقوق المرأة
"الخزانة الأميركية" تفرض عقوبات على مواطنين إيرانيين
إصابة 70 فلسطينياً خلال قمع الاحتلال لمسيرة مناهضة للاحتلال في بيتا
حشود يتظاهرون في قرية الديه تنديدًا بالتطبيع مع الكيان الصهيوني
الجيش الإثيوبي يعلن إحباطه محاولة لتعطيل أعمال سد النهضة انطلاقا من السودان
الهند تغلق كشمير بعد وفاة الزعيم سيد علي جيلاني
نشطاء فلسطينيون يشاركون في وقفة ضد الاعتقال السياسي في مدينة رام الله
السيد الحكيم معزياً بالسيد محمد سعيد الحكيم: فجيعة كبرى ألمت بقلوبنا وقلوب المسلمين
رئيس البرلمان: الشعب اكتسب مناعة ضد مخططات العدوان
الافراج عن الأسيرة الحامل أنهار الديك من سجون الاحتلال
وزير الدفاع البريطاني: الولايات المتحدة لم تعد "قوة عظمى"
بالصور"جيلاتي غزة".. مثلجات مجانية توزع البسمة على أطفال القطاع
"طالبان" بصدد الكشف عن حكومة جديدة من القصر الرئاسي في كابول
العراق والسعودية يوقعان اتفاقية للنقل البحري بين البلدين
السيد رئيسي: يجب اتخاذ خطوات مهمة لحل مشاكل سيستان وبلوجستان
اشتباكات بين طالبان وقوات المقاومة عند أبواب ولاية بنجشير
وزير الاخارجية الايراني: جاهزون لبيع المحروقات وإرسالها إلى لبنان
شهداء وجرحى برصاص الاحتلال خلال فعاليات "الإرباك الليلي" شرق مدينة غزة
الزهار: لا وساطات دولية في صفقة التبادل لانعدام الثقة بالاحتلال
مركز تبيان الثقافي الأفغاني: على طالبان أن تشكل حكومة من كل القوميات والمذاهب