النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۷مشاهدات
‍ پ

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق

تحدثت مصادر سورية فجر اليوم الجمعة، عن سماع دوي انفجارات في سماء العاصمة دمشق ناجمة عن التصدي لأهداف معادية.
رمز الخبر: ۵۶۵۹۹
تأريخ النشر: 03 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وأضافت المصادر، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية معادية في سماء دمشق.

وأعلن مصدر عسكري سوري، أنه وحوالي الساعة 1:26 من فجر اليوم نفذ الاحتلال الاسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

واشار المصدر، إلى أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات.

من جهتها تحدث وسائل اعلام الاحتلال، عن سماع دوي انفجارات وسط فلسطين المحتلة أثناء تنفيذ العدوان.

وأضافت، أنه من المحتمل أن يكون مصدر صوت الانفجارات الذي تم سماعها في منطقة "غوش دان" وسط اسرائيل هو صاروخ من الدفاعات الجوية السورية اخترق الأجواء وسقط في البحر، ولم تدوي صافرات الإنذار.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
إطلاق نار كثيف في سماء العاصمة كابول احتفالاً بإعلان السيطرة على مناطق في ولاية بنجشير
الرئاسات الثلاث تعزّي بالمرجع السيد محمد سعيد الحكيم: علم من أعلام النجف الدينية
السيد مرتضى السندي للصهاينة: وجودكم باطل وشعب البحرين لن يعطيكم شرعية البقاء
الاحتلال يفرج عن الأسيرة آيات محفوظ على حاجز الجلمة شمال جنين
الحشد الشعبي يعزي بوفاة المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم 
حزب الله يعزي بالمرجع الحكيم: خسارة فادحة للعالم الإسلامي
وقفة تضامنية في نابلس مع الاسير الجريح المضرب عن الطعام رايق بشارات
وفد لبناني يزور دمشق في أول زيارة رسمية منذ 2011
أنهار الديك: الأسيرات صدحن بالتكبير عند معرفة قرار الإفراج عني
السيد الحكيم معزياً بالسيد محمد سعيد الحكيم: فجيعة كبرى ألمت بقلوبنا وقلوب المسلمين
وفاة المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم إثر سكتة قلبية مفاجئة
لافروف: روسيا لن تفرط أبدا في استقلاليتها
أرديرن: هجوم أوكلاند نفذه إرهابي بأسلوب مستوحى من تنظيم داعش
المدارس تغلق أبوابها بعد اختطاف 100 تلميذ على أيدي مسلحين
دمشق تطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية
الهند تغلق كشمير بعد وفاة الزعيم سيد علي جيلاني
نشطاء فلسطينيون يشاركون في وقفة ضد الاعتقال السياسي في مدينة رام الله
رئيس البرلمان: الشعب اكتسب مناعة ضد مخططات العدوان
الافراج عن الأسيرة الحامل أنهار الديك من سجون الاحتلال
وزير الدفاع البريطاني: الولايات المتحدة لم تعد "قوة عظمى"
"طالبان" بصدد الكشف عن حكومة جديدة من القصر الرئاسي في كابول
السيد رئيسي: يجب اتخاذ خطوات مهمة لحل مشاكل سيستان وبلوجستان
العراق والسعودية يوقعان اتفاقية للنقل البحري بين البلدين
اشتباكات بين طالبان وقوات المقاومة عند أبواب ولاية بنجشير
السيد الحكيم معزياً بالسيد محمد سعيد الحكيم: فجيعة كبرى ألمت بقلوبنا وقلوب المسلمين
وزير الاخارجية الايراني: جاهزون لبيع المحروقات وإرسالها إلى لبنان
شهداء وجرحى برصاص الاحتلال خلال فعاليات "الإرباك الليلي" شرق مدينة غزة
الزهار: لا وساطات دولية في صفقة التبادل لانعدام الثقة بالاحتلال
مركز تبيان الثقافي الأفغاني: على طالبان أن تشكل حكومة من كل القوميات والمذاهب
مصادر طالبان تكشف عن نية الحركة تعيين الملا برادر رئيسا للحكومة المقبلة