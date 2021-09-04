الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق

تحدثت مصادر سورية فجر اليوم الجمعة، عن سماع دوي انفجارات في سماء العاصمة دمشق ناجمة عن التصدي لأهداف معادية.

موقع تابناك الإخباري_وأضافت المصادر، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية معادية في سماء دمشق.

وأعلن مصدر عسكري سوري، أنه وحوالي الساعة 1:26 من فجر اليوم نفذ الاحتلال الاسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

واشار المصدر، إلى أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات.

من جهتها تحدث وسائل اعلام الاحتلال، عن سماع دوي انفجارات وسط فلسطين المحتلة أثناء تنفيذ العدوان.

وأضافت، أنه من المحتمل أن يكون مصدر صوت الانفجارات الذي تم سماعها في منطقة "غوش دان" وسط اسرائيل هو صاروخ من الدفاعات الجوية السورية اخترق الأجواء وسقط في البحر، ولم تدوي صافرات الإنذار.