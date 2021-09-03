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السيد الحوثي: نواجه الطغيان الأمريكي والإسرائيلي وأدواتهما بالبصيرة أولا ثم الجهاد

أكد قائد أنصارالله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي مواجهة "الطغيان الأمريكي والإسرائيلي وأدواتهما بالبصيرة أولا ثم الجهاد".
رمز الخبر: ۵۶۵۷۶
تأريخ النشر: 02 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وخلال حديثه أمام مسيرات ذكرى استشهاد زيد بن علي (ع) في صنعاء والحديدة عصر اليوم الخميس، أكد السيد الحوثي أن البديل عن البصيرة هو العمى، "ومن يفقد بصيرته سيتأثر بالضلال مهما كانت بشاعته".

أوضح قائد أنصارالله أن "الطغيان الأمريكي والإسرائيلي يشكل تهديدا خطيرا على واقع الأمة في دينها وأمنها وحريتها وكرامتها"، و"يستهدف أمتنا في كل المجالات".

هذا ولفت السيد الحوثي خلال كلمته إلى أنه "لا يوجد التباس في تحالف النظام السعودي مع أمريكا وإسرائيل".

 

*لا لبس في تحالف النظام السعودي مع أمريكا و"إسرائيل"

رأى قائد أنصارالله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي أنه لا لبس في تحالف النظام السعودي مع أمريكا و"إسرائيل"، لكنه أكد انه لا التباس في أن "موقف شعبنا في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي وأدواتهما هو الموقف المحق".

وأكد السيد الحوثي أن "العدوان على اليمن والمؤامرات على دول المنطقة تخدم أمريكا وإسرائيل".

ولفت قائد أنصارالله إلى أن "الجرائم المرتكبة بحق شعبنا اليمني تجاوزت قدرة الولايات المتحدة في التغطية عليها".

وقال السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي: "من لديهم خيارات الانضمام إلى تحالف أمريكا وإسرائيل أو الصمت مخطئون"، وأوضح: "لا يمكن أن نصمت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي وأمتنا تستباح وتظلم من فلسطين إلى اليمن".

 

*لو فرطنا في معركتنا لكانت القواعد الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية في صنعاء

أكد قائد أنصارالله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي أن القواعد الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية كانت لتكون في صنعاء ومختلف المحافظات "لو فرطنا في معركتنا".

وقال السيد الحوثي "والله، لا يدعنا كتاب الله أن نسكت في مواجهة العدوان والحصار على شعبنا".

وتابع: "لقد حسمنا خيارنا واتخذنا قرارنا ببصيرة وعلى بصيرة نأخذها من كتاب الله ولإدراكنا بواقعنا".

هذا وراى السيد الحوثي خلال كلمته أن "من ينخدعون بقوى العدوان هم الضحية لصالح أمريكا وبريطانيا".

 

*الروح الثورية والتحرك الصادق للشعب اليمني سيصل بنا إلى وعد الله بالنصر

أكد قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي أن الروح الثورية والتحرك الصادق للشعب اليمني "سيصل بنا إلى وعد الله بالنصر".

وأكد السيد الحوثي: "سنحرر كل بلدنا ونستعيد كل المناطق التي احتلها تحالف العدوان".

وتابع: سنضمن لبلدنا أن يكون حرا مستقلا لا يخضع لاحتلال أو وصاية.

وشدد قائد أنصار الله على أن الشعب اليمني سيكون حرا عزيزا "وليس متسولا عند آل سعود أو آل نهيان"، وختم كلمته قائلا: سنواصل التصدي للعدوان، والخزي للصامتين والمتخاذلين.

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