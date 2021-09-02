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الرئيس السيسي لوزير دفاع كوريا الجنوبية: مصر تتمتع بمنظومة بنية أساسية حديثة

اعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله امس، وزير الدفاع الكوري الجنوبي، سوه ووك، ان مصر تتمتع بمنظومة بنية أساسية حديثة، فيما قال الوزير ان مصر تشهد طفرة تنموية في الفترة الحالية.
رمز الخبر: ۵۶۵۱۴
تأريخ النشر: 01 September 2021

الرئيس السيسي لوزير دفاع كوريا الجنوبية: مصر تتمتع بمنظومة بنية أساسية حديثة

موقع تابناك الإخباري_استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي امس الثلاثاء، وزير الدفاع الكوري الجنوبي، سوه ووك، بحضور وزير الدفاع والإنتاج الحربي محمد زكي، ووزير المشتريات الكوري كانغ إيون هو، وسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة السفير هونغ جين ووك.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، ان السيسي طلب نقل تحياته إلى الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، مشيراً إلى "اعتزاز مصر حكومةً وشعباً بالروابط الوثيقة التي تجمعها بكوريا الجنوبية، وحرصها على تعزيز مجالات التعاون الثنائي، خاصةً في المجالات العسكرية والدفاعية، وكذلك التطلع لتفعيل الشراكة التعاونية الشاملة بما يتناسب مع إمكانات البلدين الصديقين ويدعم استفادة مصر من التجربة التنموية لكوريا الجنوبية".

وأكد الرئيس المصري أن "مصر باتت تتمتع بمنظومة بنية أساسية حديثة ومتكاملة من المرافق والخدمات توفر أساساً قوياً لإقامة أى شراكة تعاون تنموي".

وأكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي، اهتمام بلاده "بتعميق العلاقات المثمرة في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، فضلاً عن الدور المصري المحوري في المنطقة كركيزة للأمن والاستقرار، وأهمية العمل على ترسيخ الجانب العسكري والأمني في إطار علاقات التعاون المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى اهتمام الجانب الكوري بزيادة استثماراته في المشروعات التنموية الكبرى ومشروعات البنية الأساسية في مصر، وكذا المشروعات الأخرى في مختلف المجالات".

وقد ثمن وزير دفاع كوريا الجنوبية في هذا الإطار، "التدخل السريع والوساطة الفاعلة التي قامت بها مصر بقيادة السيسي لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة واحتواء التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إلى جانب المبادرة بإعادة إعمار غزة".


         

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