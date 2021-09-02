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ناظم: العراق نجح بتتويج جهوده الدبلوماسية واستعادة دوره الإقليمي

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، أن العراق نجح بتتويج جهوده الدبلوماسية واستعادة دوره الإقليمي.
رمز الخبر: ۵۶۴۸۲
تأريخ النشر: 01 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال ناظم، في مؤتمر صحفي، إن "العراق نجح بتتويج جهوده الدبلوماسية واستعادة دوره الإقليمي".

وأضاف ان "المؤسسات العالمية نوهت بجدية الورقة البيضاء التي تعد مشروعا إصلاحياً للاقتصاد".

وتابع: "وجدنا مشاريع متلكئة مضت عليها عشرات السنين والحكومة اتخذت خطوات جريئة بشأنها"، مؤكدا "العمل على إنجاز مشروع الطريق السريع الذي يربط اليوسفية بالدورة".

وأشار إلى أن "الحكومة اتخذت إجراءات جريئة في مكافحة الفساد وباتت انجازاتها معروفة لدى الجميع".

وبشان الاستحقاق الانتخابي، أكد ناظم أن "الحكومة سهلت لمفوضية الانتخابات أن تكون على استعداد لإنجاز عملية الاقتراع في موعدها المحدد"، لافتا الى أن "حث المواطنين على المشاركة الواسعة في الانتخابات سيحسم الإصلاح السياسي".

ولفت إلى أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شجع على تخفيف الإجراءات البيروقراطية التي تؤخر إنجاز الأعمال الحكومية".

وأكد أن "مجلس الوزراء تبنى مشروع صندوق الأجيال الذي يعد ضماناً اقتصادياً للاجيال المقبلة".

وبشأن جائحة كورونا، أشار ناظم إلى أن "وكيل وزارة الصحة الدكتور هاني العقابي أكد لمجلس الوزراء وصول العراق إلى نهاية الموجة الثالثة من كورونا"، لافتا الى أن "عمليات التلقيح في تصاعد كبير وفتحت منافذ صغيرة بالمؤسسات الحكومية لتطعيم الموظفين".

وبين ان "وكيل وزير الصحة دعا المؤسسات الحكومية إلى تقديم طلب فتح منافذ تلقيحية لتطعيم موظفيها"، مبينا أن "وزارة الصحة لديها خطة حول إدارة الزيارة الأربعينية لتجنب انتشار الوباء".

ولفت إلى أن "مجلس الوزراء يقر توصية المجلس الوزاري للطاقة بتنفيذ مشروع إنتاج الطاقة الشمسية".

وبين أن "مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون خدمة العلم وإحالته إلى البرلمان".


         

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