لافروف يعلن عن مشاورات روسية أمريكية حول الاستقرار الاستراتيجي في ايلول/سبتمبر

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن جولة دورية جديدة من المشاورات مع الولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي، ستجري في سبتمبر المقبل.

موقع تابناك الإخباري_وأضاف لافروف، خلال لقاء مع ممثلي المؤسسات والمنظمات الثقافية الوطنية، اليوم الثلاثاء: "نقترح جعل موضوع اتفاق مع الأمريكيين، أو ربما سيكون هناك العديد منها، كافة الأسلحة الاستراتيجية - النووية وغير النووية على حد سواء".

وأعرب وزير خارجية روسيا عن ثقته، بأن الدولتين معنيتان ويهمهما العثور على قواسم مشتركة.

وأشار لافروف إلى أن واشنطن تدرك عدم جواز شن حرب نووية، وتؤكد ذلك من خلال التصريحات في المحادثات.

وقال الوزير: "بعد اجتماع الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين في جنيف في يونيو، بدأنا حوارا استراتيجيا مع زملائنا الأمريكيين، وتم عقد الاجتماع الأول، الذي كان تحضيريا بالمعنى الحرفي للكلمة. لم نتفق حتى الآن على القواعد الأساسية، التي ستشكل الأساس لمزيد من المفاوضات المفصلة والمحدةة بشأن الحد من فئات معينة من الأسلحة".

وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية الروسي، إنه يتم حاليا عبر أوكرانيا، تنفيذ العديد من الاستفزازات ضد روسيا عشية انتخابات مجلس الدوما.

وأضاف لافروف: "لقد أصبح معروفا بالفعل أنهم أرسلوا إلى جميع البلدان تعميما بأن يذهب السفراء إلى المسؤولين الحكوميين ويصرون على عدم إرسال مراقبين إلى انتخاباتنا. جرى ذلك في بيلاروس. هذا الأمر مضحك في الواقع. ما علاقة أوكرانيا بالانتخابات الروسية؟".