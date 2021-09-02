صورة أمريكا تتكسر بعد انسحابها من أفغانستان

موقع تابناك الإخباري_لم تقف تداعيات انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من افغانستان عند حد خروج آخر جندي اميركي منها. مشاهد الهزيمة تلاحق واشنطن على المستويات كافة ، ففضلاً عن ترك المتعاونين معها خلفت واشنطن وراءها الكثير من الاسلحة والطائرات في ظل فوضى عارمة.

وعليه، يتواصل مسلل التشظي في الداخل الاميركي على خلفية الانسحاب المذل من افغانستان. وها هي رئيسة الحزب الجمهوري رونا ماكدانيل، تقول إنّ بايدن خلق كارثة وخذل الأميركيين ومصالح واشنطن.

أي وضع للولايات المتحدة سيكون في المنطقة وعلى الساحة الدولية بعد هرولة جنودها من افغانستان؟ اي يكن الجواب، فان واقع واشنطن بالتأكيد بعد عشرين عاما من غزوها كابول وخروجها منها دون تحقيق اهدافها المعلنة، وبهذه الطريقة المذلة، لن يكون كما قبله، ومواقف حلفائها الغربيين خير دليل.