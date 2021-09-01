وقفة تضامنية مع الأسيرة أنهار الديك على معبر بيت حانون

نظم اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني، الإطار النسائي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بمحافظة الشمال، اليوم الثلاثاء، وقفة تضامنية مع الأسيرة أنهار الديك، للمطالبة بالإفراج عنها من سجون الاحتلال قبيل ولادتها، على معبر بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة.

موقع تابناك الإخباري_ورفعت المشاركات في الوقفة لافتات تطالب بالإفراج عن الأسيرة الديك، قبل موعد ولادتها المحددة خلال الأيام القادمة ، فيما صدحت أصوات المشاركات بالهتافات ومنها، "لأنهار تحية من غزتنا الابية، لا سلام ولا أمان وأنهار خلف القضبان".

وقالت مسؤولة الاتحاد بمحافظة الشمال، مريم أبو رستم، "عشرات الأسيرات الفلسطينيات بينهن قاصرات يقبعن في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وسط ظروف قاسية، حيث يتعرضن على غرار بقية الأسرى لانتهاكات صارخة لحقوقهن، كالإهمال الطبي والعزل الانفرادي والاقتحامات المستمرة لغرفهن".

وأضافت رستم في كلمة باسم الاتحاد، "منذ بدء انتفاضة الأقصى يوم 28 سبتمبر/أيلول 2000، سجلت المؤسسات الرسمية والحقوقية في فلسطين قرابة مئة ألف حالة اعتقال، بينهم نحو ألف وخمسمئة امرأة ، فيما وصل عدد الأسيرات بسجون الاحتلال إلى 40 أسيرة، من بينهن 11 أسيرة أمهات".

وطالبت رستم القيادة الفلسطينية بوضع قضية الأسرى على سلم أولوياتها وخاصة الأسرى المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، ودعوة الأمم المتحدة لتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة بحق الاسرى والأسيرات باعتبارهم أسرى حرب.