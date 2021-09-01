النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۶مشاهدات
‍ پ

حماس تدين لقاء عباس بغانتس: طعنة غادرة لتضحيات شعبنا

رمز الخبر: ۵۶۴۶۰
تأريخ النشر: 31 August 2021

قال القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، إن لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع "وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس يمثل طعنة غادرة لتضحيات شعبنا الفلسطيني ويجمل صورة هذا الاحتلال ويشجع هذا الاحتلال ارتكاب المزيد من الجرائم".

وفي لقاء مع موقع تابناك للاخبار، اليوم الثلاثاء، اضاف رضوان أن "هذا يمثل انحدارًا في القيم الوطنية والأخلاقية، ومخالف للإجماع الوطني".

وتابع رضوان قائلاً: نحن ندعو السلطة الفلسطينية للكف عن هذه اللقاءات العبثية.

واعتبر أن "هذه اللقاءات جاءت في سياق أمن اقتصادي لدعم السلطة في المهمة الوظيفية الأمنية ومواجهة خيار المقاومة".

*حماس تثمن دعم ايران للبنان: المستهدف في لبنان هو رأس المقاومة والوحدة الوطنية

قال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان "نحن نثمن خطوة إيران في دعمها للبنان في كسر هذا الحصار ومساعدة لبنان حتى يجتاز هذه المحنة لأن المستهدف في لبنان إنما هو رأس المقاومة والوحدة الوطنية."

واضاف رضوان "نحن نأمل السلم والأمن والاستقرار لكل اللبنانيين، والوحدة في مواجهة كل المخططات الخبيثة الخارجية التي تستهدف إيقاع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الحلبوسي والسفير المصري يؤكدان ضرورة تمتين العلاقات الثنائية وتعزيز آفاق التعاون
البرهان يؤكد حرص السودان على تعزيز علاقاته مع دول الاتحاد الأوروبي
الكاظمي يعلن تحقيق تقدم بملف مكافحة الفساد ويوجه دعوة للمواطنين بشأن الانتخابات
الحلبوسي يبحث مع السفير السوري العلاقات الثنائية بين البلدين
رئيس الوزراء يستقبل سفير مصر ووزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي
وزراء خارجية دول جوار ليبيا يزورون جامع "الجزائر"
اعتصام تضامني في رام الله مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
جون كيرى يصل طوكيو ويجري محادثات مع مسؤولين حول قضايا المناخ
وقفة تضامنية مع الأسيرة أنهار الديك على معبر بيت حانون
هيئة رئاسة مجلس النواب تجتمع لبحث قرار صندوق النقد الدولي منح قرض لحكومة هادي
الكشف على مخازن أسلحة ومعمل لاعداد العبوات وأحزمة ناسفة بمديرية الزاهر تابعة للارهابيين
سلطات الاحتلال توافق على جمع شمل 5 آلاف عائلة فلسطينية
لافروف بعد لقاء نظيره الأرمني: قمة "منظمة الأمن الجماعي" ستحدد الموقف المشترك من أفغانستان
الفياض: الحشد الشعبي سر بقاء هذه الدولة ووجوده مهم جدا لمواجهة التحديات
حماس تدين لقاء عباس بغانتس: طعنة غادرة لتضحيات شعبنا
غزيون يوزعون الحلوى ابتهاجا بمقتل الجندي الإسرائيلي القناص+فيديو
سؤال عن أفغانستان يغضب بايدن الذي غادر رافضا الإجابة
سلطات الإحتلال تفرج عن الأسير ثائر عمارة من مخيم طولكرم بعد 15 عاما من الاعتقال
الجيش يفرض اجراءات أمنية في طرابلس لفرض النظام على محطات الوقود
من أجل تصويب المسار
وزير الدفاع: الأمريكيون تسببوا للعراق في أزمة بالسيادة
المبعوث الأممي لوزراء خارجية جوار ليبيا: نشر مراقبي وقف إطلاق النار في ليبيا قريبا
تكريم للاعبين العرب الذين رفضوا منازلة ممثلي كيان الاحتلال الإسرائيلي
الجيش العراقي يعزز وجوده في ميناء الفاو الكبير
رئيس جهاز مكافحة الإرهاب: الجهاز يرتبط بالكاظمي حصرا
أبو الغيط: الجامعة العربية تشجع كافة الأطراف الليبية على الانتقال من التنافس إلى التوافق
تعثر اتفاق درعا البلد وعودة المواجهات بسبب رفض المسلحين الاستجابة لبنود الاتفاق
الصين تقدم للبنان 30 ألف جرعة لقاح كهبة لمواجهة فيروس كورونا
البنتاغون: أكثر من 122 ألفا بينهم 5 آلاف أمريكي تم إجلاؤهم من أفغانستان
لقاء بين وزير الحرب الإسرائيلي وعباس هو الأول من نوعه منذ عشر سنوات