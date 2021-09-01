بعد 20 عامًا من الاحتلال الولايات المتحدة تعلن انسحاب قواتها من أفغانستان

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، اليوم الثلاثاء مغادرة آخر طائرة أمريكية مطار كابول بالعاصمة الأفغانية، معلنة أن الولايات المتحدة غادرت أفغانستان رسمياً بعد أكثر من 20 عاماً من الحرب.

موقع تابناك الإخباري_وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، إنه تم انتهاء مهامنا العسكرية في أفغانستان بعد 20 عاماً، معلنةً اكتمال الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

ونقلت مصادر أمريكية عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن جميع دبلوماسيي واشنطن في أفغانستان غادروا مطار كابول الليلة.

وتسلمت طالبان السيطرة بشكل كامل على مطار العاصمة الأفغانية كابول، بعد انسحاب القوات الأمريكية منه.

وعقب اعلان الانسحاب، تم اطلاق نارٍ كثيف في كابول ابتهاجاً بانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان مع تأكيد البنتاغون خروج آخر جندي له بعد حرب استمرت 20 عاماً.

وفي وقت سابق، أجلت الولايات المتحدة الأمريكية نحو 1200 شخص من العاصمة الأفغانية كابول خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الأشخاص الذين نقلوهم من أفغانستان إلى 116 ألفاً و700 شخص منذ 14 آب/أغسطس الجاري، و122 ألفا و300 شخص منذ أواخر تموز/يوليو الماضي.