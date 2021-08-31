المبعوث الأممي لوزراء خارجية جوار ليبيا: نشر مراقبي وقف إطلاق النار في ليبيا قريبا

أفاد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، اليوم الإثنين، بأن نشر الفريق الأول لمراقبي وقف إطلاق النار في ليبيا سيتم قريبا.

موقع تابناك الإخباري_وأوضح كوبيش، في كلمته خلال أعمال اجتماع دول جوار ليبيا الذي انطلق اليوم في الجزائر، بأن العمل جار لنشر الفريق الأول لمراقبي وقف إطلاق النار، منتقدا في ذات السياق استمرار تواجد المرتزقة والقوات الأجنبية في هذه البلد.

وأشار المبعوث الأممي إلى أن هذا الوضع "يشكل مدعاة للقلق في ليبيا ودول الجوار".

وأردف كوبيش بالقول: "جميع الأطراف الليبية تؤكد تمسكها بموعد الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل ولكننا بحاجة لإطار قانوني وقاعدة دستورية من أجل ذلك. نأمل إقرار القاعدة الدستورية في الأيام المقبلة لنتمكن من إجراء هذه الانتخابات. توحيد مصرف ليبيا المركزي أمر واجب وليس بالتوصية فقط".

وبدأ في الجزائر الاثنين اجتماع وزاري لدول جوار ليبيا "من اجل حلحلة الأزمة" في هذا البلد.

ويحضر الاجتماع وزراء خارجية ليبيا وتونس ومصر والسودان والنيجر وتشاد والكونغو الديموقراطية بصفتها رئيسة الاتحاد الافريقي، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط ومفوض الاتحاد الافريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن بانكولي أديوي.

وقبل بدء الاجتماع عقد لقاء بين لعمامرة ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش التي ذكرت ان جدول أعمال الاجتماع يتضمن "ملفات الأمن القومي المشترك لدول النطاق والحدود، ملفات الهجرة غير الشرعية والانتخابات المزمع انعقادها في ليبيا والمصالحة الوطنية وكذلك موضوع دعم مبادرة استقرار ليبيا"، بحسب ما نقل موقع الإذاعة الجزائرية الحكومية.

وتجهد ليبيا لتجاوز عقد من العنف الدامي منذ سقوط نظام القذافي العام 2011، وما تلاه من فوضى ونزاعات على السلطة، لا سيما بين سلطتين متنافستين في الغرب والشرق.

وبعد توقف المعارك في صيف 2020، شكلت حكومة انتقالية بداية 2021 برعاية الامم المتحدة مهمتها التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية من المقرر ان تجري في كانون الاول/ديسمبر المقبل.

ولكن رغم التقدم الذي احرز على الصعيد السياسي، لا يزال الوضع الامني بالغ الهشاشة في البلاد الغنية بالنفط والتي تشهد نزاعا بين فصائل مسلّحة وانتشار مرتزقة أجانب.



