طوكيو: نعمل مع الولايات المتحدة ودول أخرى للتعامل مع الوضع بأفغانستان

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، كاتو كاتسونوبو، إن اليابان تعمل مع الولايات المتحدة ودول أخرى للتعامل مع الوضع في أفغانستان.

موقع تابناك الإخباري_وأضاف كاتو - في تصريح نقلته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الإثنين، أن الحكومة ستواصل تأمين سلامة عدد محدود للغاية من المواطنين اليابانيين الذين اختاروا عدم الإجلاء لظروف خاصة، بالإضافة إلى الموظفين المحليين بالسفارة اليابانية والوكالات اليابانية الأخرى.

وأوضح أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها للمساعدة في مغادرتهم أفغانستان، موضحًا أن اليابان ستنسق مع الولايات المتحدة والدول الأخرى ذات الصلة بشأن التطورات في أفغانستان بعد الموعد المحدد لانسحاب الولايات المتحدة والمقرر غدًا.

ومؤخراً، تمكّنت حركة طالبان من السيطرة على معظم أنحاء أفغانستان، وفي 15 أغسطس/آب الجاري، دخل مسلحوها كابل وسيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس أشرف غني إلى الإمارات.

ومنذ ذلك الحين، بدأت العديد من دول العالم إجلاء رعاياها من أفغانستان، وبعض المواطنين الأفغان الذين تعاونوا مع قوات تلك الدول العاملة هناك.