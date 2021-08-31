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تنظيم داعش يتبنى الهجوم الصاروخي على مطار كابول

تبنى تنظيم "داعش-ولاية خراسان" الإرهابي الاثنين الهجوم الصاروخي على مطار كابول التي ذكر مصدر أمني أنها أطلقت من آلية شمال العاصمة الأفغانية.
رمز الخبر: ۵۶۴۰۰
تأريخ النشر: 30 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وفي وقت سابق، قال مصدر أمريكي إن حوالى خمسة صواريخ وجهت صوب المطار واعترضتها منظومة أمريكية مضادة للصواريخ.

ويأتي الهجوم الصاروخي على مطار حامد كرزاي الدولي بعد ضربة جوية شنتها الولايات المتحدة الأحد ضد "آلية مفخخة" تابعة لتنظيم "داعش" قرب المطار وقبل أقل من 48 ساعة من سحب واشنطن لآخر جنودها من البلد المضطرب.

وفي بيان تداولته حسابات مرتبطة بالإرهابيين على تطبيق تلغرام، أعلن تنظيم "داعش-ولاية خراسان" مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي الاثنين على مطار كابول في أفغانستان.

وقال البيان المتداول على التطبيق "استهدف جنود الخلافة مطار كابول الدولي بستة صواريخ (كاتيوشا)، وكانت الإصابات محققة"، في هجوم جاء قبل أقل من 48 ساعة من موعد سحب الولايات المتحدة آخر قواتها من أفغانستان وغداة ضربة جوية شنتها الولايات المتحدة في كابول الأحد.

وسمع دوي الصواريخ قبل بدء ساعة الذروة الصباحية.

وأكدت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي الاثنين وقوع هجوم بالصواريخ على مطار كابول مشيرة إلى أن "عمليات الإجلاء تتواصل دونما انقطاع".

وحدد الرئيس الأمريكي جو بايدن مهلة تنتهي الثلاثاء لسحب كل القوات الأمريكية من أفغانستان لإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة.

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