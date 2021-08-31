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اعصار "إيدا" يضرب لويزيانا ويقطع الكهرباء في نيو أورليانز

صادق الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الإثنين على قرار إعلان ولاية لويزيانا الأمريكية منطقة كوارث بعد أن ضربها إعصار "إيدا" وأمر بتقديم مساعدات اتحادية لدعم جهود مواجهة الإعصار.
رمز الخبر: ۵۶۳۹۴
تأريخ النشر: 30 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، "المساعدات يمكن أن تشمل منحا للإسكان المؤقت وإصلاح المنازل وقروضا منخفضة الفائدة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وغيرها من البرامج لمساعدة الأفراد وأصحاب الشركات على التعافي من آثار الكارثة".

واجتاح إعصار "إيدا" ولاية لويزيانا قادما من خليج المكسيك، أمس الأحد، فقطع الكهرباء عن مئات الآلاف.

وكان قد وصل إلى اليابسة وهو في الفئة الرابعة، إعصار "إيدا" اجتاح ولاية لويزيانا الأمريكية، مارا بخليج المكسيك، وكان مصحوبا برياح سرعتها 240 كيلومترا في الساعة وأمطار غزيرة وأمواج شديدة، وذلك بعد أن وصل إلى اليابسة.

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