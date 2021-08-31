لبنان..فوضى أمام محطات الوقود في مختلف المناطق والطوابير على حالها

لا يزالُ مشهدُ الطوابيرِ والزحمةِ امامَ محطاتِ الوقودِ متسيداً يومياتِ الشعبِ اللبناني في ظلِ الازمةِ الاقتصاديةِ الصعبةِ التي يعانيها.

موقع تابناك الإخباري_وبالرغم من الحديث عن وصولِ كمياتٍ كافيةٍ الى الاسواقِ الا انَ الفوضى لا تزالُ مستحكمةً امامَ كثيرٍ من المحطاتِ التي تفتحُ ابوابَها فيما محطاتٌ اخرى اخذت قراراً بالاقفالِ لمخاوفَ امنية.

هذا وتشيرُ المعطياتُ الى تنامٍ سريعٍ جداً للسوقِ السوداء التي بدات تتسببُ بكثيرٍ من المشكلاتِ رغم رفعِ سعرِ صفيحةِ البنزين الى 128 الف ليرة.

وأكد رئيسُ تجمعِ الشركاتِ المستوردة للنفط في لبنان جورج فياض، ان كمياتِ المحروقاتِ التي ضُخت في السوق تكفي لمدةِ 15 يوماً ولكن رغمَ ذلك لا يزالُ مشهدُ الطوابيرِ الى ازديادٍ امامَ المحطاتِ بسببِ السوقِ السوداء.