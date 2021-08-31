إعصار آيدا يغرق نيو أورلينز الأميركية في بحر من الظلام الدامس

تسبب الإعصار "أيدا" في انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة نيو أورلينز بأكملها، بعد ساعات من هبوبه على الشاطئ كواحد من أقوى العواصف التي ضربت الولايات المتحدة على الإطلاق، حسبما قال مسؤولو نيو أورليانز.

موقع تابناك الإخباري_وقال مكتب الأمن الداخلي والاستعداد للطوارئ في المدينة على تويتر إن شركة "انترغي" للطاقة أكدت أن نيو أورلينز ليس بها كهرباء، وأن الطاقة الوحيدة في المدينة تأتي من المولدات.

تضمنت الرسالة لقطة شاشة أشارت إلى "تلف مؤشر الانتقال إلى الكارثة" بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن الإعصار "أيدا"، الذي وصل إلى الشاطئ كإعصار قوي من الفئة الرابعة، ضعف إلى عاصفة من الفئة الثالثة مع رياح قوية تصل سرعتها إلى 193 كيلومتراً في الساعة، حيث تحركت بؤرته غرب المدينة.

ووصل الإعصار إلى اليابسة في وقت سابق من اليوم في لويزيانا مع رياح أقوى بلغت سرعتها 240 كيلومتراً في الساعة، ما أدى إلى أضرار في بعض المباني وإغراق تجمعات سكنية الساحلية.