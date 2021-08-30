مظاهرة تضامنية مع الشعب الأفغاني بوجه طالبان في فرانكفورت

خرج جوالي ألف مواطن في مدينة فرانكفورت الالمانية مظاهرة تضامنية مع الشعب الأفغاني في وجه حركة طالبان التي باتت تسيطر على 90% من أفغانستان.

موقع تابناك الإخباري_خرج جوالي ألف مواطن في مدينة فرانكفورت الالمانية مظاهرة تضامنية مع الشعب الأفغاني في وجه حركة طالبان التي باتت تسيطر على 90% من أفغانستان.

ورفع المتظاهرون الأعلام الافغانية ولافتات تطالب بالحرية للشعب الأفغاني.

ومؤخراً، تمكّنت حركة طالبان من السيطرة على معظم أنحاء أفغانستان، وفي 15 أغسطس/آب الجاري، دخل مسلحوها كابل وسيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس أشرف غني إلى الإمارات.

ومنذ ذلك الحين، بدأت العديد من دول العالم إجلاء رعاياها من أفغانستان، وبعض المواطنين الأفغان الذين تعاونوا مع قوات تلك الدول العاملة هناك.