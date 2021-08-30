أنباء أولية عن سقوط قتلى وجرحى في انفجار استهدف محيط مطار كابل

شهدت العاصمة الأفغانية كابل اليوم الأحد انفجارًا عنيفًا جديدًا في محيط مطار حامد كرزاي الدولي، في غضون ذلك نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين قولهم ان الجيش الامريكي نفذ ضربة عسكرية في كابل.

موقع تابناك الإخباري_أفادت وسائل اعلام عالمية اليوم الأحد، بسماع دوي انفجار في العاصمة الأفغانية كابول.

وبحسب المعلومات الأولية فقد وقع انفجار بالقرب من مطار كابول الدولي في أفغانستان. وأفاد مصدر أمني بأن "الانفجار وقع بالقرب من مطار كابول الدولي في أفغانستان جراء استهداف المنطقة بصاروخ".

وأضاف المصدر أن "انفجاراً قوياً وقع بالقرب من مطار كابول الدولي، وبالتحديد شمالي المطار"، فيما نُقل عن شهود عيان قولهم إنه تمّ إطلاق قذائف "آر بي جيه" في مكان الانفجار.

ونقلت وكالة Aśvaka الأفغانية عن شهود عيان قولهم إن صاروخا أصاب منزلًا سكنيًا في المنطقة الأمنية الـ11 من كابل، مشيرين إلى أن الهجوم خلف قتيلين وثلاثة جرحى على الأقل، بينهم نساء وأطفال.

الى ذلك، أفادت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين قبل قليل، بأن الجيش الأمريكي نفذ ضربة عسكرية في كابول.

​وكان مسؤول في حركة طالبان، أعلن اليوم الأحد، أن الحركة تهدف مع القوات الأميركية المنسحبة من أفغانستان إلى تسليم السلطة في مطار كابل على وجه السرعة.