الرئيس صالح يتلقى دعوة من نظيره الإيراني لزيارة طهران

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان،تلقتة "تابناك"، أن "صالح استقبل في قصر بغداد، وزير الخارجية الإيراني، وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين وأهميتها، وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات، وتفعيل التفاهمات والاتفاقات المبرمة بين الجانبين في القطاعات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري".

وأشار صالح، وفقا للبيان، إلى أن "العراق بعلاقاته المتوازنة يهدف لتحقيق استقرار المنطقة وسلامها وإنهاء التوترات التي تشوبها، ويعمل على أن يكون ساحة لتلاقي مصالح شعوبها"، لافتاً إلى أن "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة يعتبر نقلة مهمة نحو تحقيق هذه الآفاق المشتركة، عبر التأسيس لأطر وتفاهمات تكون مساراً لما هو مأمول لمستقبل المنطقة".

وأضاف، أن "ما يستدعي الحوار والركون إلى المشتركات هي التحديات العديدة التي تتقاسمها جميع دول المنطقة، وتقف في مقدمتها مواجهة الإرهاب والأوضاع الصحية، ومخاطر التغيّر المناخي وحماية البيئة"، مشدداً على أن "العراق الآمن والمستقر ذا السيادة، هو عنصرٌ أساسي للأمن والاستقرار الإقليمي".

من جانبه، نقل عبد اللهيان "دعوة رسمية من الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي، إلى الرئيس صالح لزيارة ايران".

وأكد، وزير الخارجية الإيراني دعم بلاده لأمن واستقرار العراق"، و"تطلع طهران لتعزيز العلاقات الثنائية مع بغداد في جميع المجالات"، مشيداً بالجهود الدبلوماسية" التي يقودها العراق من اجل تخفيف توترات المنطقة، واستضافته مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في هذا الصدد".



