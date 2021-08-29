لجنة الامن القومي: طهران مستعدة لتقديم أي مساعدة لأفغانستان لتأمين الامن والاستقرار

أكد عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني شهريار حيدري أن "عدم الاستقرار الأمني في دولة ما، يهدد امن الدول المجاورة لها، مشددا على أهمية تثبيت الأمن والاستقرار في أفغانستان.

ودعا حيدري، في مقابلة مع موقع تابناك للأخبار، "حركة طالبان الى اقامة علاقات مع الدول المجاورة لأفغانستان"، معلنا "استعداد ايران لتقديم أي مساعدة تساهم في تأمين الامن والاستقرار في هذه الدولة الشقيقة ولهذا الشعب المظلوم".

وأكد حيدري أن "لأفغانستان أهمية كبرى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحكم الارتباط الجغرافي والثقافي بين البلدين، لافتا الى أن طالبان هي جزء لا يمكن تجاهله في الساحة الأفغانية ولها فعاليات مختلفة".

وأكمل حيدري ان "طالبان دعت دائما الى إخراج القوات الأجنبية من أفغانستان، لافتا الى ان اخراج القوات الأجنبية هو مطلب الشعب الافغاني وهذا حقه".

وقال النائب الايراني " آمل من هذه الدولة الشقيقة لنا، أن يجلس جميع الافرقاء فيها مع بعضهم البعض ويحلّوا مشاكل الشعب الافغاني بشكل نهائي، فالشعب عانى ولم يذق طعم الأمان منذ سنوات، يجب حل هذه المشاكل وتثبيتها بالقوى الأفغانية الداخلية"، مضيفا ان الحكومات لا تبقى ولكن الشعب يبقى.