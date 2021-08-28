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مسلحون يفرجون عن 100 تلميذ مختطف بشمال غرب البلاد

أطلق مسلّحون نيجيريون سراح نحو 100 تلميذ، كانوا قد اختطفوهم قبل نحو ثلاثة أشهر من مدرسة إسلامية في ولاية النيجر "شمال غرب"، بحسب ما أعلن مدير المدرسة.
رمز الخبر: ۵۶۲۷۴
تأريخ النشر: 27 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وكان مسلحون مدجّجون بالأسلحة، خطفوا في 30 أيار/ مايو 136 تلميذاً من المدرسة القرآنية في تيجينا، ومذاك توفي ستّة من هؤلاء التلامذة في الأسر، وهرب 15 آخرون في حزيران/ يونيو.

وقال مدير المدرسة أبو بكر الحسن، في اتصال هاتفي إنّه "تم الإفراج عن التلاميذ جميعاً، نحن الآن نعيدهم إلى منازلهم".

وأضاف "لا أستطيع أن أعطيكم عدداً دقيقاً الآن، سيتعيّن علينا فحصهم عندما نعود إلى ديارنا، لكن لم يعد هناك أي تلميذ في الأسر".

ولم يذكر الحسن أي تفصيل يتعلّق بكيفية إطلاق سراح التلاميذ، لكنّ فاتح عبد الله الذي كانت ابنته البالغة من العمر 18 عاماً وابنه البالغ من العمر 15 عاماً في عداد المخطوفين، أكّد أنّ ابنيه أطلق سراحهما مع رفاقهما.

ويشهد شمال غرب نيجيريا ووسطها تزايداً في الهجمات، وعمليات السلب والنهب والخطف، التي تنفّذها عصابات إجرامية تعرف محلياً باسم "قطاع الطرق".

ومنذ كانون الأول/ ديسمبر خُطف نحو ألف تلميذ إذ استهدفت عصابات المدارس والكليات بعمليات الخطف، وفي حين أفضت مفاوضات عن الإفراج عن أغلبية المخطوفين، لا يزال العشرات محتجزين في مخيّمات مقامة داخل مناطق الغابات.

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