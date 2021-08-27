نائب بالمجلس التشريعي: معركة الاحتلال ديموغرافية هدفها طرد المقدسيين

أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطينيى أحمد عطوان أن "الاحتلال الاسرائيلي يريد أن يفرض سيطرته على الارض الفلسطينية ويزيد توسعه".

وفي مقابلة مع موقع تابناك للأخبار بعد الافراج عنه من سجون الاحتلال قبل ثلاثة أيام، لفت عطوان الى أن "الاحتلال الاسرائيلي أبعد القيادات والنخب عن القدس ويريد إبعاد المرابطين حول الاقصى ويحاول تفريق أحياء مقدسية كما في سلوان والشيخ جراح لفرض صيغة جديدة من الاستيطان في معركة ديموغرافية جديدة هدفها طرد المقدسيين واحلال المستوطنين مكانهم".

وأكمل قائلا: "الاحتلال سيفشل في خطته الجديد بفضل المقاومة وإصرار المقدسيين على عدم ترك أرضهم".