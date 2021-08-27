نائب: أولوية حكومة رئيسي مواجهة الفساد ومناهضة الاستكبار وتعزيز الاقتصاد الموجه

أكد النائب في البرلمان الإيراني علي حدادي ان "حكومة الشعب القوي" للسيد ابراهيم رئيسي التي نالت الثقة الأربعاء، وضعت على رأس اولوياتها موضوع مواجهة الفساد ومناهضة الاستكبار وتعزيز الاقتصاد الموجه نحو الافضل للاوضاع المعيشية للمواطنين بالدرجة الاولى.

وفي مقابلة خاصة مع موقع تابناك للأخبار في طهران، أعرب حدادي عن أمله في أن تثبت حكومة السيد رئيسي الاستقرار السياسي والاقتصادي، وبالاخص المواجهة الجدية لوباء كورونا، لان الحفاظ على سلامة المواطنين يحظى بأهمية كبرى لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عبر السعى الدؤوب للحكومة.

ولفت حدادي إلى أنه بالدعم الكامل والحاسم لمحور المقاومة، نأمل نصرا كبيرا في مواجهة الاستكبار العالمي والكيان الصهيوني.