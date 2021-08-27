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تصدير بضائع بقيمة 370 مليون دولار إلى العراق عبر منفذ مهران

وذكر المدير العام لجمارك إيلام إن نشاط التجار الإيرانيين والعراقيين في حدود مهران يتم بمراعاة جميع البروتوكولات الصحية .
رمز الخبر: ۵۶۱۹۴
تأريخ النشر: 26 August 2021

قال مدير عام جمارك محافظة ايلام: أن بضائع بقيمة 370 مليون دولار تم تصديرها الى العراق من حدود مهران الدولية منذ بداية العام الايراني الجاري (بدأ 21 مارس).

واضاف روح الله غلامى فى مقابلة مع وكالة أنباء ارنا يوم الثلاثاء، أن هذه الكمية من البضائع التى تزن 723 ألف طن جرى تصديرها إلى العراق عبر حدود مهران الدولية.

وأشار إلى البضائع التي دخلت الى العراق من منفذ مهران خلال الفترة المذكورة والتي شملت مواد البناء والفواكه والخضروات والمنتجات البلاستيكية والصناعية والزجاج والأجهزة المنزلية والمنتجات المعدنية.

واشار المدير العام لجمارك إيلام، إلى إجمالي الصادرات من البضائع من حدود مهران خلال العام الماضي، وقال : خلال هذه الفترة وبسبب قيود كورونا وإغلاق الحدود لعدة أشهر، فأنه تم تصدير بضائع بقيمة 553 مليون دولار عبر منفذ مهران الى العراق.

وأكد غلامى، أنه خلال هذه الفترة تم تصدير 907 الاف طن من الصادرات إلى العراق والتي شملت الحديد والبلاط والسيراميك والبلاستيك والخضروات وخام الحديد والمنتجات البتروكيمياوية.

وفي إشارة إلى حجم المنتجات الزراعية التي تم تصديرها من منفذ مهران خلال العام الماضي، قال أن أكثر من 125 ألف طن من مختلف المنتجات الزراعية (محاصيل صيفية) بقيمة 55 مليونا و 687 ألف دولار تم تصديرها من منفذ مهران الدولي إلى العراق.

وذكر المدير العام لجمارك إيلام إن نشاط التجار الإيرانيين والعراقيين في حدود مهران يتم بمراعاة جميع البروتوكولات الصحية .

يذكر ان مدينة مهران الحدودية الواقعة في محافظة إيلام ، تبعد حوالي 230 كيلومترا عن العاصمة العراقية بغداد، وباتت اليوم مركزا لأنشطة التصدير وعبور الزوار إلى الدول المجاورة.

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