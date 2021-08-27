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مسؤول اميركي: بايدن سيبلغ بينيت بمشاركته القلق بشأن إيران مع التزامه بالمسار الدبلوماسي

قال مسؤول أميركي كبير إن من المقرر أن يبلغ الرئيس الأمريكي جو بایدن رئیس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في البيت الأبيض اليوم الخميس بأن واشنطن تشاطر إسرائيل مخاوفها بشأن تسريع إيران وتيرة برنامجها النووي لكنها ستبقى ملتزمة في الوقت الحالي بالمسار الدبلوماسي مع طهران .
رمز الخبر: ۵۶۱۶۹
تأريخ النشر: 26 August 2021

وأضاف المسؤول للصحفيين متحدثا عن أول محادثات مباشرة ستعقد بين بايدن وبينيت "منذ انسحاب الإدارة السابقة من الاتفاق النووي الإيراني، خرج البرنامج النووي الإيراني بشكل جذري عن السيطرة ويتسارع من أسبوع لأسبوع".
وزعم أن وحدات الطرد المركزي لدى إيران ومخزونات اليورانيوم والتقنيات التي طورتها جعلت من قدرات إنتاج قنبلة نووية "على بعد بضعة أشهر فحسب" مشيرا إلى أن الزعيمين سيناقشان "ما يتعين عمله في هذا الشأن".
وقال المسؤول إن الإدارة الأميركية تشعر بقلق متنام من الأنشطة النووية الإيرانية لكنه ألمح إلى أن بايدن سيرفض قطعا أي مقترح من بينيت لوقف جهود إحياء الاتفاق النووي.
وأضاف المسؤول "نحن بالطبع ملتزمون بالمسار الدبلوماسي... نعتقد أنه أفضل سبيل لوضع حد للبرنامج والتراجع عن التقدم الذي حققته إيران على مدى السنوات الماضية على الصعيد النووي".
وقال المسؤول "إذا لم يفلح ذلك، فهناك مسارات أخرى" دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.
ويعتقد أن إسرائيل تمتلك نحو مئتي رأس نووية لكنها لا تؤكد ولا تنفي حيازتها لترسانة أسلحة نووية بموجب استراتيجية "الغموض النووي" التي تعتبر أنها رادع لأعدائها بينما تتجنب في ذات الوقت الاستفزازات العلنية التي قد تؤدي لسباق تسلح نووي.
كما من المقرر أن يناقش بايدن وبينيت الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وجعل الرئيس الأميركي مجددا من حل الدولتين جزءا محوريا من سياسة واشنطن لكن بينيت اليميني الذي يتولى رئاسة حكومة ائتلافية متعددة الأطياف السياسية يعارض قيام دولة فلسطينية.
وقال المسؤول الأميركي إن إدارة بايدن لا ترى فرصة سانحة تذكر لاستئناف محادثات التسوية ، التي انهارت في 2014، على المدى القريب "لكن هناك عددا من الخطوات التي يمكن اتخاذها لتقليل المخاطر المتعلقة بتأجيج الصراع".
وأضاف المسؤول أن بايدن سيناقش مع بينيت أيضا جهودا تجري من وراء الستار لإقناع المزيد من الدول العربية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.وقال المسؤول "هناك الكثير من العمل الذي يجري لتوسيع نطاق تلك الاتفاقات لتشمل دولا أخرى".

المصدر:فارس 

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