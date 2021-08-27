طالبان توفد فريقا الى بنجشير للتفاوض مع احمد مسعود

واوردت وكالة انباء آریانا نیوز ، مساء الاربعاء، ان مصادر قريبة من احمد مسعود أعلنت عن وصول وفد من طالبان الى بنجشير.

وقالت هذه المصادر ان القوات المناوئة لطالبان دعت الى مفاوضات حقيقية تتضمن حقوق الشعب وتسلم السلطة في البلاد من قبل حكومة تحقق العدالة الاجتماعية.

وفي هذا السياق أكد عضو اللجنة الثقافية في حركة طالبان المفتي انعام الله سمنكاني ان وفدا وصل الى ولاية بنجشير للتفاوض مع احمد مسعود وعدد من الشخصيات السياسية.

وعدّ المفاوضات بين الطرفين بالجادة مؤكدا ان قضية بنجشير سيتم حلها عبر الطرق السلمية.

وبدأت المفاوضات بين الجانبين فيما هددت طالبان وقوات بنجشير باستخدام القوة العسكرية.

واستطاعت حركة طالبان دخول العاصمة کابول في 15 آب/ اغسطس الجاري وتعتزم السيطرة على ولاية بنجشير المعقل الاخير لمناوئيها في افغانستان عبر المفاوضات أو القوة العسكرية.