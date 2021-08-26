تدشين المرحلة الثانية من الثورة الزراعية بمشاركة 7 آلاف متطوع في العاصمة صنعاء

أطلقت عدد من المؤسسات الحكومية والمجتمعية والخاصة بصنعاء المرحلة الثانية من الثورة الزراعية بمشاركة 7000 متطوع ومتطوعة في المجالات التطوعية والتقنية والبحثية والإدارية والإرشادية والإنتاجية تحت شعار "هيهات منا الذلة".

يوم تنموي مشهود بمشاركة سبعة آلاف متطوع في عدد من المجالات الخدمية التطوعية لإحداث ثورة زراعية حقيقية في مرحلتها الثانية تحت شعار هيهات منا الذلة تقوم على الوعي والهدي وتحقق أهداف البناء والعطاء والنهوض بالمجتمع بموارده.

فعالية التدشين شهدت عددا من الكلمات والفقرات المتنوعة ركزت على ضرورة المشاركة المجتمعية والحكومية والخاص في نهضة البلاد والصمود أمام الحصار والحرب بالاكتفاء الذاتي في كل المجالات.

الفعالية شهدت تكريما للمبرزين من فرسان التنمية المنطلقين نحو الساحات والميادين التنموية لترجمة تلك الأقوال إلى أفعال حقيقية تؤتي ثمارها لكافة أبناء الشعب اليمني.

المصدر: قناة المسيرة