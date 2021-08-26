عرض عسكري في كييف في الذكرى الـ30 لاستقلال البلاد

شارك نحو خمسة آلاف عسكري أوكراني وجنود من بعض دول حلف شمال الأطلسي، في عرض بالعاصمة كييف، بمناسبة الذكرى الثلاثين لاستقلال هذه الجمهورية السوفياتية السابقة.

موقع تابناك الإخباري_إلى جانب الجنود الأوكرانيين، شارك عشرات من الجنود خصوصًا أمريكيين وبريطانيين وكنديين في العرض أمام الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وحضر العرض مسؤولون أجانب مثل الرئيس البولندي أندريه دودا، وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان ووزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم.

وتم استعراض دبابات ومدرعات وراجمات صواريخ في الجادة الرئيسية في العاصمة الأوكرانية.

كما حلّقت حوالي 100 طائرة ومروحية فوق وسط المدينة بينها أكبر الطائرات في العالم "ميريا إن-225"، والمقاتلات البولندية إف-16 والمقاتلات البريطانية "يوروفايتر تايفون".